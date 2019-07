Kindia : 17332 candidats dont 6723 filles affrontent les épreuves du baccalauréat

Le lancement des premières épreuves du baccalauréat unique a été effectif ce lundi 15 juillet 2019, sur toute l’étendue du territoire national. A Kindia, c’est au collège Tafory que s’est tenu ce lancement officiel où 17332 candidats tenteront de décrocher le précieux sésame.

C’est en présence des autorités locales qu’a eu lieu le lancement officiel des premières épreuves du baccalauréat unique. La gouverneure de la région de Kindia, Sarangbè Camara qui a présidé ce lancement s’est exprimé en ces termes :

« Nous sommes venus ce matin encourager nos enfants, leur souhaiter bonne chance parce que si nous voulons avoir les meilleurs cadres de demain, c’est important qu’on est les meilleurs élèves aujourd’hui. Alors, ces élèves sont aujourd’hui tendus mais nous savons qu’on n’est tous passé là. Donc, le préfet et moi, nous sommes venus pour rehausser leur moral, leur faire confiance, leur demander aussi qu’ils se fassent confiance pour être á la tête de cet examen pour honorer la région de Kindia », diit-elle.

Au collège Tafory où 645 candidats dont 231 filles de l’option mathématiques sont repartis en 22 salles, l’inspecteur régional de l’éducation, Abdoul Tchapato Barry a livré les statistiques, avant de parler de la particularité pour cette année.

« Au niveau de ma région pour toutes options confondues, on a 17332 candidats dont 6723 filles á Kindia, ils sont repartis dans 12 centres. Cette fois ci il y a eu des particularités. La première, c’est la présence d’abord de la haute autorité á savoir le préfet et madame la gouverneure. En plus, pour le baccalauréat de cette année, les DPE, chacun en ce qui le concerne a diffusé les instructions du département au niveau de tous les acteurs et partenaires du système éducatif de la région. Et depuis belle lurette, le Ministère de l’Education Nationale a pris la responsabilité de déployer les cadres nationaux pour venir superviser l’ensemble du processus des examens nationaux dans nos préfectures et dans nos régions. Au jour d’aujourd’hui, les DPE ont pris toutes les dispositions pour ces examens et le ministre nous a instruit de mettre en place des commissions d’audits des copies des candidats pour enfin respecter l’équité », souligne l’inspecteur régional de l’Education de Kindia.

A noter que cette année pour tous les examens confondus (CEE, BEPC, BAC), la région administrative de Kindia possède, 86411 candidats dont 38399 filles repartis dans 69 centres différents.

Aboubacar Dramé, correspondant régional á Kindia

