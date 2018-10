Une Mairie pour deux à Kindia? Abdoulaye Bah de l’UFDG aussi installé… à son domicile

Le candidat Abdoulaye Bah de l’UFDG ne décolère point. Après une brève apparition hier mardi 30 octobre lors de la passation de service entre les conseillers communaux sortant et entrant, Abdoulaye Bah a été installé ce mercredi 31 octobre, à son domicile comme maire de Kindia par des citoyens favorables à ses idéaux.

C’est au quartier Wondy, précisément au domicile privé dudit candidat que certains citoyens de la commune urbaine de Kindia se sont retrouvés pour installer Abdoulaye Bah comme leur maire issu des urnes.

Pour l’ex-patron de la délégation spéciale de Kindia, Abdoulaye Bah, ‘’il n’y a pas eu de passation hier, il y a eu parachutage.’’

‘’Ce qui s’est passé à Kindia hier, illustre que Kindia a été minimisé et ridiculisé. C’est un préfet et certains citoyens qui, pour des raisons x viennent installer un citoyen qui n’a eu que 850 voix et s’opposent à celui qui a raflé 22. 143 voix. Aujourd’hui, certains citoyens ont décidé de défendre leur suffrage en m’installant, car je suis le maire qui a gagné. Ce sont eux qui ont voté pour le candidat de l’UFDG à travers un scrutin démocratique’’, précise Abdoulaye Bah.

Interrogé sur sa capacité à gérer les affaires de la cité des agrumes étant à domicile, le maire installé à domicile a répondu en ces termes : ‘’les problèmes techniques opérationnels viendront après. Aujourd’hui, battons le fer qui est chaud’’, a ajouté Abdoulaye Bah.

A noter que l’installation du maire élu, Mamadouba Bangoura a eu lieu hier mardi 30 octobre dans la salle des délibérations de la Mairie de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10