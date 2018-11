Kindia : Abdoulaye Bah présente son bureau exécutif et compte adresser une correspondance au préfet (vidéo)

Installé hier mercredi à domicile par certains citoyens de la commune urbaine de Kindia qui disent vouloir réclamer leurs suffrages, le candidat de l’UFDG, Abdoulaye Bah a présenté son bureau exécutif présenté officiellement mercredi à Wondy.

C’est en présence d’une foule immense au domicile privé dudit candidat munie d’effigies du maire sortant en pular : « dental gorko soussaï debbo hoolo » littéralement qui veut dire ‘’… l’homme doit oser, la femme doit croire’’ que s’est déroulée la cérémonie de présentation du bureau exécutif, composé des conseillers de l’UFDG.

Après l’intervention de certains vices maires dudit bureau exécutif, l’ancien président de la délégation spéciale de Kindia, Abdoulaye Bah a présenté les 5 vices maires en ces termes : « à la tête de cette commune urbaine de Kindia, j’ai l’honneur de présenter les cinq vices maires qui vont être chargés de travailler avec moi pour vous et avec vous. Il s’agit du 1er vice-maire Fodéya Bangoura (empêché), du 2è vice-maire, Abdourahmane Diallo (jeune), du 3è vice-maire Moustapha Cherif Haïdara (entrepreneur), la 4è vice-maire Fatoumata Binta Sylla (enseignante) et enfin, le 5è vice-maire Mamadou Aliou Camara (enseignant à la retraite). Voici la population de Kindia, l’équipe exécutive communale qui va être chargée dans les prochains jours à travailler pour le bonheur de Kindia ».

Poursuivant son intervention, le maire a étalé ses projets pour la commune urbaine de Kindia.

« Nous avons été élus sur base de projets de société qui a été présenté aux populations de Kindia. Nous avons mis l’accent sur le développement social économique et culturel de Kindia. Voici quelques exemples : pendant notre transition à la tête de la commune, nous avons rencontré de bonnes volontés guinéennes qui sont prêtes à investir à Kindia, pour que nous puissions avoir un bon marché à Kindia (voir la maquette du marché). Un modèle sénégalais, gabonais doté de plusieurs milliers de places pour que les femmes, les hommes quittent les routes et rentrent dans des bâtiments commerciaux pour travailler. Kindia a des routes non bitumées et elles doivent être bitumées et c’est possible car nous avons aujourd’hui des gens qui sont prêts à nous accompagner pour que nous puissions avoir des routes confortables, modernes et praticables. Nous allons intensifier les relations internationales notamment celles entre les communes dans le monde. Nous allons renforcer la santé et surtout l’éducation élémentaire et mettre des clôtures au niveau des établissements qui sont proches des routes nationales afin d’éviter que les élèves soient victimes d’accident. […] Kindia est la première ville de la Basse Guinée et c’est pourquoi on est fiers d’être Kindiakas et pour que l’équipe politique que j’ai l’honneur de diriger puisse arriver aux résultats pour lesquels on a été choisis, il nous faut une administration de qualité », assure-t-il.

A noter que cette cérémonie s’est déroulée en l’absence des autorités locales. Une situation qui n’a point inquiété le maire installé qui compte adresser une correspondance au préfet de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia