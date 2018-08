Kindia :  un accident au virage dangereux fait 10 blessés graves

Une voiture de marque Peugeot, immatriculée RC 2498 en provenance de Conakry pour Labé s’est renversée dans la chaussée dans la nuit du vendredi au Samedi vers 3h du matin au virage dangereux, dans la commune urbaine de Kindia. Les dix passagers ont été blessés, aucune perte en vie humaine mais la voiture a été complètement endommagée.

Les blessés ont été tous admis à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia. Docteur Fodé Keita, médecin au services des urgences, parle les circonstances dans lesquelles il a reçu les victimes. « J’ai reçu les accidentés à 3h du matin, un nombre de 10 personnes, il y a eu des fractures fermées et deux traumatismes crâniens avec des larges plaies traumatiques de la face et fractures du bras gauche et de la cuisse mais aussi des contusions corporelles et les plaies superficielles. Il y a un qui a été transféré en chirurgie qui avait des polis fractures pour des soins. Quant au chauffeur, il a eu des contusions au niveau du thorax et les plaies superficielles du pied gauche », souligne-t-il

Alitées dans des circonstances très difficiles, certaines victimes expliquent le déroulement de ce drame. Pour Aïssatou Diallo, le chauffeur était ivre d’où la cause du débordement.

« On quittait Conakry pour Labé, nous nous sommes discutés pendant longtemps avec lui, il était ivre. On lui a demandé de nous restituer notre argent mais il n’a pas accepté et il a insisté. La voiture était aussi surchargée : 4 personnes derrières, 3 personnes devant et d’autres dans le coffre. Il n’y a pas ce nous n’avons pas fait, nous nous sommes insultés mais il n’a jamais voulu nous donner notre argent. On s’est dit alors comme chacun avait eu une place, d’aller. Arrivée au virage dangereux, j’étais couchée tout près de la porte, mon voile sur le visage et d’un seul coup, j’ai entendu un bruit, j’ai soulevé la tête et c’est ainsi que j’ai su qu’ on a fait un accident. On était serrés dans la voiture, mon pied s’est cassé ainsi mon bras. Je souffre énormément », dit-elle

Pour Abdourahmane, blessé gravement sur le visage, c’est l’excès de la vitesse qui a causé l’accident.

« On quittait Conakry, nous sommes arrivés jusqu’à Kindia et c’est au niveau du virage dangereux où le chauffeur a voulu tourner mais il était déjà dans le virage et c’était trop tard, on s’est retrouvés dans le ravin », explique-t-il

De son côté, le chauffeur, maître Abdoulaye Demba, qui a des blessures superficielles parle comment il a dérouté. « C’était vers 3 heures du matin, nous sommes venus jusqu’au niveau du virage dangereux. J’ai essayé de tourner mais la vitesse était à plombe et aussi je ne sais pas si c’est rôti qui s’est détaché vers le bras. Nous souffrons énormément », ajoute-il

A noter que le virage dangereux est un lieu où plusieurs véhicules font des accidents.

Aboubacar Dramé, correspondant à Kindia

