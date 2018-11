Kindia : la compagnie RUSAL/CBK offre plus de 520 millions fg aux communautés de Mambia et de Friguiagbé

La compagnie RUSAL /CBK a procédé ce mercredi 31 Octobre à la remise officielle de l’assistance financière aux groupements de femmes de production agricole et à l’inauguration et mise en service des forages d’eau à Mambia et à Friguiagbé. Il s’agit d’une assistance financière de 60 millions de francs guinéens aux groupements féminins des sous-préfectures de Mambia et de Friguiagbé, et l’inauguration et la mise en service de six(6) forages dans les mêmes localités.

Considérant l’eau comme l’élément principal dans le maintien de la vie d’une personne, le Directeur Général de RUSAL/CBK Petr Gaevskiy estime que les principaux problèmes environnementaux et sanitaires proviennent de la mauvaise qualité de l’eau.

« Selon l’OMS, 85% des maladies dans le monde sont transmises par l’eau. Chaque année, 25 millions de personnes meurent de ces maladies. Les forages d’eau potable et l’assistance financière aux groupements féminins de production sont des besoins toujours exprimés par vous, et qui s’expriment dans le cadre des priorités de la politique sociale responsable de Rusal pour améliorer la qualité de vie des guinéens dans ses zones de présence et partout en Guinée », a entamé le directeur Général de Rusal/CBK.

Poursuivant, il affirme que cette cérémonie est une occasion de réaffirmer l’importance que la compagnie Rusal/CBK accorde à l’organisation de l’offre des services et à la résolution des problèmes des populations vivant dans ces localités

« Rusal/CBK ne lésinera pas sur les moyens quand il s’agit des actions qui rentrent non seulement dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie, de la santé des populations, mais aussi le renforcement du système éducatif de notre zone d’évolution. A titre d’exemple, dans le cadre du programme éducatif « BOURSES RUSAL2018 », 101 représentants les plus talentueux de la jeunesse guinéenne, viennent d’être sélectionnés sur une base d’un concours pour recevoir une formation supérieure gratuite dans les meilleures universités et écoles techniques de la Fédération de Russie. Le premier groupe d’étudiant a été envoyé et a commencé les études depuis mi-octobre. Le programme de formation « BOURSES Rusal 2018 » s’étend sur une période de 06 ans pendant laquelle Rusal dépensera plus de 5 millions de dollars US pour former les professionnels guinéens dans le secteur minier, du chemin de fer, de l’économie, de la santé et de l’administration publique. Les lauréats du concours « BOURSES RUSAL 2018 » comme leurs prédécesseurs de l’année 2011 bénéficieront de l’appui technique, matériel, sanitaire et financier de Rusal jusqu’à la fin de leurs études », a-t-il ajouté.

Le préfet de Kindia N’Fansoumane Touré après avoir rappelé les nombreuses réalisations de Rusal en faveur des populations de Kindia, a demandé aux autorités de ces sous-préfectures bénéficiaires de veiller sur l’entretien et la garantie de ces services sociaux de base

« Chaque année en plus de ce volet social, RUSAL apporte des milliards de francs guinéens pour le compte de la contribution au développement local des communes de Kindia, pour l’amélioration des conditions de vie de ses populations bénéficiaires. Très heureusement d’ailleurs, cette cérémonie se fait au lendemain de la mise en place des nouveaux conseillers et de leurs exécutifs qui auront la lourde charge de veiller à l’entretien de ces ouvrages et à l’utilisation de ces fonds pour impulser l’autonomisation et la promotion des femmes. J’en joint également madame et monsieur les sous-préfets de Friguiagbé et de Mambia d’œuvrer pour la garantie et la durée d’action de ces services sociaux de base ».

Prenant la parole le sous-préfet de Friguiagbé Gnama Condé a salué les actions de Rusal en faveur des populations de Kindia en général. Elle a responsabilisé les femmes dans la gestion des fonds mis gratuitement à leur disposition ainsi que les 6 forages.

Selon le sous-préfet de Mambia, la mise à disposition des forages contribuera à améliorer la déserte en eau potable qui est un véritable moyen de lutte contre les maladies hydriques. Quant à l’appui financier en faveur des groupements féminins, il permettra d’accroître leur production agricole. « Ces dons traduisent l’excellence de la bonne collaboration, le climat d’entente et de cohabitation pacifique entre la CBK, les populations et les autorités de Mambia », a dit le sous-préfet.

Les femmes bénéficiaires visiblement satisfaites ont remercié la société Rusal et ont promis d’en faire bon usage.

Il est à rappeler que chaque année depuis plus de 15 ans, la Compagnie Rusal/CBK investit selon les moyens disponibles dans la réalisation d’importantes infrastructures sociales et apporte une assistance financière aux groupements féminins pour le développement des activités agricoles.

Maciré Soriba Camara

