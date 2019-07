Kindia : deux enfants meurent noyés dans un vieux barrage à Bamban

Deux enfants ont trouvé la mort mercredi, 10 juillet lors d’une noyade au quartier Bamban, dans la commune urbaine de Kindia, chef-lieu de la Guinée Maritime.

Selon nos informations, c’est dans un barrage situé à quelque mètres du lycée Bamban que Mamadou Adama Diallo et Fatoumata Binta Diallo ont trouvé la mort.

C’est aux environs de 11 heures que le drame a eu lieu.

Ces deux enfants sont descendus dans le barrage pour jouer pendant que leurs parents étaient absents de la maison. Ils ont terminé au fond du barrage.

Abdoulaye Camara « Pablo » explique les circonstances de ce drame.

« L’acte qui s’est passé ce matin dans mon quartier me rend triste, seulement je ne peux que remercier Dieu car c’est lui qui les a repris. C’est après la sortie des parents que les deux victimes se sont suivies pour venir au barrage et il n’y avait personne qui pouvait les intercepter. Donc, ils sont venus plonger dans ce barrage et par la suite ils se sont noyés et ont trouvé la mort », explique Abdoulaye Camara ‘’Pablo’’

Ce barrage autrefois qui servait d’irrigation est aujourd’hui un danger pour les habitants notamment les plus petits qui y viennent souvent.

Après ce drame, des dispositions seront prises, indique le premier responsable de Bamban.

« Bamban est une zone agricole et ce barrage permet aux travailleurs de bien pratiquer leurs activités. Mais comme c’est maintenant dangereux, j’ai échangé avec le chef de secteur pour qu’on puisse mettre les garde-fous ici pour enfin éviter ces genres de drame », dit le chef de quartier.

De son côté, l’oncle de l’une des victimes Diao Baldé, a déploré la manière dont son neveu a quitté la maison et demandé aux autorités de sécuriser ledit barrage.

« Je me sens très mal de voir partir comme ça mon neveu Mamadou Adama Diallo. L’eau qui est là n’est pas du sécurisée, les autorités doivent faire tout pour mettre cet endroit en sécurité », conseille-t-il

A noter que ces deux enfants, tous âgés de 3 ans ne sont pas d’une même famille.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

623 08 09 10