Kindia : le district de Tabounna, un lieu de culte enfin électrifié

Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique Cheick Taliby Sylla, accompagné d’une délégation, était vendredi dans le district de Tabounna, préfecture de Kindia. Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet d’électrification rurale effectuée à Tabounna.

C’est dans la grande mosquée de Tabouna que le ministre Cheick Taliby a été accueilli par les sages dudit district. Après une lecture du saint corant et des bénédictions faites par les religieux de ce lieu de culte, le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Cheick Taliby Sylla est revenu sur le pourquoi de cette visite à Tabounna.

« Ce sont les ressortissants de Tabounna à Conakry qui nous ont conviés pour nous signifier leurs satisfactions par rapport aux actes posés ici par le président Alpha Condé notamment cette électrification rurale. C’était des promesses mais aujourd’hui qui sont réalisées donc, les habitants de Tabounna ont manifesté cette joie par cette lecture du saint coran mais aussi par des prières accompagnées de bénédictions non seulement pour le président Alpha Condé mais aussi pour tout le pays pour qu’ il y ait de la paix en Guinée[…] », dit-il

Du côté des ressortissants, c’est la joie qui se lit sur les visages de chacun. Ce lieu sacré de Kindia qui n’a connu de l’électricité depuis des siècles est enfin éclairé.

Pour le colonel Cheick Sylla, président des ressortissants de Tabounna à Conakry, c’est une satisfaction totale pour tous les habitants de Tabounna.

« C’est une toute une fierté pour tout ressortissant de Tabounna mais aussi pour tout fils de Tabounna d’avoir enfin l’électricité. Nous ne faisons que remercier Dieu mais aussi les bienfaiteurs précisément le président Alpha Condé qui lors de son passage ici nous a promis et aujourd’hui c’est chose faite. D’abord c’était l’eau, après le pont, ensuite la mosquée, en plus la route et aujourd’hui nous avons le courant. Voyant toutes ces réalisations, Tabounna ne peut rester sans manifester sa joie et surtout sa reconnaissance par des prières et bénédictions à l’endroit du gouvernement guinéen, en particulier du président Alpha Condé mais aussi pour toute la Guinée entière », souligne le colonel Sylla.

A noter que malgré ces différentes actions posées par le gouvernement guinéen, Tabounna a des infrastructures en état de vétusté avancé notamment la route qui est impraticable mais aussi l’école qui affiche une image coloniale.

Aboubacar Dramé, correspondant à Kindia

