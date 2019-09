Kindia : Djenab Touré parle de l’installation des démembrements de la CENI

Les démembrements de la CENI ont prêté serment ce lundi 2 septembre 2019, au Tribunal de Première Instance de Kindia. Ils sont au total 205 membres de la CENI appartenant aux CEPI, CESPI et CECI à avoir prêté serment pour le bon déroulement des élections prochaines.

Lancée il y a de cela trois semaines, c’est ce lundi que les opérations de prestation de serment des démembrements ont eu lieu à Kindia. La superviseure de la préfecture de Kindia et Telimélé, commissaire de la CENI, Djenab Touré parle du déroulement de ladite cérémonie.

« Il y a plus de trois semaines qu’on a lancé l’appel aux structures désignatrices à savoir la mouvance, l’opposition, l’administration et la société civile pour designer leurs représentants au sein des différents démembrements. A Kindia, ça trainé un peu par manque de consensus au niveau des différentes entités et finalement nous sommes arrivés à un consensus vendredi et les listes ont été validées. Aujourd’hui, sur 205 membres, 199 ont prêté serment conformément aux instructions données par le tribunal et les 6 autres personnes prêteront serment demain », dit-elle.

Cette prestation de serment des démembrements de la CENI pour la préfecture de Kindia n’a pas connu la présence de la PCUD qui dit être écartée. Pour La superviseure Djenab Touré, la PCUD n’a jamais été écartée.

« Je ne pense pas que la PCUD a eté écartée à Kindia. Elle n’a pas déposé de liste à Kindia. Quand nous sommes Venus pour notre travail, il n’y avait pas de consensus autour des différentes plateformes, on ne s’est pas mêlé de leur résolution. A la résolution finale, nous avons reçu une liste signée de deux plateformes et quand ils sont venus, ils m’ont montré comme quoi, ils se sont pas compris parce que les autres disent qu’ils n’ont d’agréments », explique-t-elle.

A en croire la superviseure, après l’installation des bureaux, les séances de formation se tiendront demain ou plusieurs modules notamment, sur les organes de gestion, la CENI et ses démembrements.

Aboubacar Dramé, Correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10