Kindia : Fodéya Bangoura et trois autres quittent l’UFDG pour le RPG (audio)

La crise politique à Kindia est en passe de tourner au désavantage de l’UFDG qui reclame sans cesse la Mairie, remportée par Elhadj Mamadouba Bangoura de l’UDG.

Depuis des jours, un mouvement de départ se fait sentir dans le parti de Cellou Dalein Diallo, chef de l’opposition. Hier, Fodéya Bangoura a officiellement acté son départ de l’UFDG pour le parti présidentiel. Le désormais ex-membre du bureau fédéral de l’UFDG/Kindia pointe du doigt la détérioration du climat socio-politique dans la ville de Manga Kindi.

C’est au quartier Manquepas, au siège du RPG arc-en- ciel, en présence de nombreux militants et sympathisants dudit parti et du ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Check Taliby Sylla que l’ex conseiller de l’UFDG a décidé désormais de militer du côté du RPG arc-en -ciel. Audio…

Aboubacar Dramé, correspondant à Kindia