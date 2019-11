Kindia : la marche de ce lundi du FNDC autorisée par les autorités

Le Front National pour la Défense de la Constitution marchera ce lundi 4 novembre 2019, à Kindia. Ce, en commun accord avec les autorités locales. L’annonce a été faite ce samedi 2 novembre 2019, par le préfet de Kindia juste après une réunion avec les membres du FNDC Kindia.

Interdit autrefois de marcher au centre ville de Kindia par le maire de la commune urbaine, le Front National pour la Défense de la constitution, battra le pavé ce lundi 4 novembre 2019, dans la cité des agrumes. C’est lors d’un échange entre les différents acteurs concernés que le compromis a été trouvé.

Pour le préfet de Kindia, N’Fansoumane Touré, il faut faire ce qui est bien pour la population de Kindia. ‘’Il est important qu’on recherche la vérité pour Kindia, pas la vérité pour un parti ou pour tel autre parti. Donc, comme il y a plusieurs vérités, nous nous mettons autour de la table pour qu’on recherche la vérité qui est bonne pour Kindia. C’est ce qui a été trouvé aujourd’hui. Les itinéraires étaient définis, le nombre d’heure était défini et dans les concertations, on s’est écouté pour trouver une solution adéquate. Donc, c’est les maîtres mots qui ont été dit, l’itinéraire a été défini, le temps proposé a été réduit et tout s’est passé dans la compréhension pour le bien de notre ville’’, dit-il.

Au sortir de cette rencontre, les membres du FNDC se sont réjouis malgré quelques changements apportés par les autorités notamment, le timing et l’itinéraire préalablement définit. Abdoulaye Bah, responsable de la commission des affaires juridiques s’est exprimé en ces termes :

‘’Nous avons échangé avec les autorités. Nous nous sommes accordés sur les principaux points à savoir l’heure. Au lieu de 8 heures à 18 heures, on s’est convenu de 10 heures à 15 heures et au lieu de la place BICIGUI, faire le tour de la ville, nous avons plutôt choisi une itinéraire spécifique à savoir la Gare routière de Conakry jusqu’à la place des martyrs où les populations vont se retrouver et où les orateurs vont tenir des discours. Nous sommes très satisfaits par ceque le principe a été acquis, le droit a été respecté’’.

A rappeler que le meeting du FNDC tenu le 24 octobre dernier, à la place des Martyrs n’a pas drainé de foule.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10