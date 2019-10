Kindia : les sous-préfets échangent autour des élections législatives prochaines

Il s’est tenu ce jeudi 10 octobre 2019, au bloc administratif de Kindia, une réunion de concertation sur les activités des commissions administratives d’établissement et de révision des listes électorales (CAERLE). Les participants ont échangé autour des questions liées aux élections législatives. C’est une rencontre qui a réunit tous les sous-préfets de Kindia et certains cadres des services déconcentrés.

Interrogé sur le but de la rencontre, le préfet de Kindia, N’Fanssoumane Touré répond en ces termes : « D’abord, l’objectif essentiel de CARLE, c’est pour avoir un fichier assaini mais pour que le fichier électoral s’assainisse, il faut que les électeurs qui ont l’âge de voter puissent venir se faire identifier afin que réellement qu’on puisse s’assurer que tous les électeurs vont être porté sur la liste électorale. Les activités qui précèdent l’établissement des cartes d’électeurs, il faut que on s’assure que tous ceux qui sont mort, tous ceux qui se sont déplacés et ceux qui sont nouvellement dans les collectivités, dans les districts, dans les foyers, Ils étaient ailleurs maintenant cette année, ils sont à Kindia, il faut que toutes ces informations puisse être collectées. Donc, nous avons appelé tout le monde, les sous-préfets pour que chacun s’implique là où il est et qu’il fasse impliquer non seulement les conseils de district mais aussi les conseils de quartiers pour que cette phase importante du processus électoral dans sa phase pré-électorale puisse se dérouler normalement à Kindia », explique-t-il.

Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été soulevées par les sous-préfets, notamment celles liées à la prise en charge des agents déployés sur le terrain. Pour le sous-préfet de Linsan, Lansana Bangoura, le président de la CEPI a fait des précisions à ce sujet.

« Dans une société humaine, les hommes sont liés par le contrat. Donc à cet effet, il y’a un contrat qui lie ses démembrements de la CENI à la CENI centrale. Ils ont dit qu’ils seront rémunérés après le travail, ce n’est pas le travailleur qu’on paye mais plutôt le travail. Donc ceux-ci ont signé ce contrat avec la CEPI et ils ont déjà commencé le travail.

Selon le président de la CEPI, ces agents seront payés en trois phases : une première phase à deux cent mille, la deuxième à deux cent mille et la troisième phase à trois cent mille. Ce qui fait en tout sept cent mille », dit-il.

A côté de ces difficultés dans les sous-préfectures, les différents chefs de quartiers de la commune urbaine de Kindia se plaignent de la même situation.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10