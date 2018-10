Kindia : Mamadouba Bangoura de l’UDG installé dans ses fonctions de maire

La passation de service entre les conseillers communaux sortants et entrants de la mairie de Kindia s’est effectuée ce mardi 30 octobre 2018. Le nouveau maire élu et ses différents conseillers ont été officiellement installés. C’est en présence de plusieurs cadres préfectoraux, communaux ainsi que certaines couches sociales que s’est déroulée ladite passation de service entre la nouvelle équipe et celle sortante.

D’entrée, l’honneur est revenu au secrétaire général de la commune, Mame Joséphine Doré de faire la lecture du procès verbal en ces termes : ‘’La commune urbaine est composée de 33 quartiers et 13 districts, à son sein des services déconcentrés et décentralisés de l’Etat. Elle regorge un personnel de 172 personnes dont 99 hommes et 73 femmes pour un salaire mensuel de 31.770 500 francs guinéens. Connaissant des difficultés de fonctionnement rencontrées, les conseillers ont toujours œuvré pour le bon fonctionnement de la commune urbaine de Kindia. Elle doit deux arriérées au personnel à savoir le mois de septembre et celui d’octobre passé (…) Dans le domaine de la coopération de la décentralisation, la commune urbaine est en coopération avec le conseil général de la loi Atlantique et Mopti. Elle est également membre de l’association des maires francophones où elle s’acquitte une contribution annuelle de 550 euros non payée pour l’année 2018 et African et pour une contribution 1200 000 pour l’année passée non payée. La commune urbaine de Kindia avec toutes les difficultés a pu mobiliser une recette de 546 millions 541 mille 800 francs guinéens (…) Il est à signaler que depuis le 1er janvier 2018, la commune urbaine de Kindia n’a pas bénéficié de subvention de l’Etat comme les autres collectivités de la Guinée d’ailleurs’’, précise-t-elle.

De son côté, le maire élu Elhadj Mamadouba Bangoura qui a été longtemps applaudi tout au long de la cérémonie de passation a enfin tenu son premier discours. ‘’Population de Kindia, nous voici au terme de notre crise dont le parcours n’a pas été facile. Heureusement, Dieu est intervenu rapidement pour établir la justice et sauvez Kindia, la capitale de la basse Guinée le lundi 15 octobre 2018. Votre bureau exécutif sort tranquillement de l’urne pour sonner l’indépendance, la liberté et la responsabilité de notre ville natale Kindia longtemps exploitée, assujettie, opprimée et humiliée sur la terre sacrée de nos ancêtres qu’ont fait de Kindia une ville hospitalière en ouvrant des portes grandes pour tout le monde en considérant que la Guinée est une famille. Malheureusement, ça n’a pas été le cas. Aujourd’hui donc, synonyme du 2 0ctobre 1958, naisse une nouvelle ère dans la commune indépendante et souveraine qui, désormais prendra en main les destinées de la population martyres de ladite commune. Pour cela, nous tendons la main à toutes les bonnes volontés, les communautés pour enterrer la hache de guerre et conjuguer le même verbe’’, a-t-il mentionné.

Venu tardivement dans la salle et réparti tôt sans dire mots dans la salle de délibérations, le candidat de l’UFDG à la mairie de Kindia, Abdoulaye Bah dit qu’il n’a pas été convié pour la passation de service et ne reconnait point Mamadouba Bangoura comme le maire élu de Kindia.

‘’Je ne suis pas venu assister à la désignation, ni à la passation de service mais plutôt je suis venu répondre à l’invitation que le préfet m’a adressée. Jusqu’à preuve contraire, c’est moi qui ai gagné avec 22.143 voix à Kindia. Mon parti et les conseillers ne reconnaissent pas et ne reconnaitront pas Mamadouba Bangoura comme étant le maire de Kindia’’, martèle-t-il.

A noter que la nouvelle équipe communale aura d’énormes défis à relever suite aux différents problèmes matériels et logistiques que regorgent la mairie de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10