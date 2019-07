Kindia-Mamou : la route fait 6 morts et des blessés graves

Dans la nuit du dimanche 30 juin à lundi 01 juillet un accident mortel s’est produit sur la nationale Kindia-Mamou faisant 6 morts.

Selon nos informations, c’est un camion remorque en provenance de Dinguiraye qui est entré en collision avec un véhicule de transport en commun à Konkorain qui arrivait de Conakry. Toutes les victimes sont originaires de Labé. Sur les circonstances du drame, le chargé des conflits et négociations au niveau du syndicat des transports et Mécanique générale CNTG de Labé de confier : « C’est à 06 heures du matin que les syndicalistes de Konkorain dans Mamou m’ont appelé pour m’informer qu’un de nos véhicules a fait un accident de la circulation et qu’il y a eu 6 morts. J’ai appelé le chargé des conflits de Mamou le nommé Kouyaté qui est allé à l’hôpital vérifier l’information, quelques minutes après il m’a confirmé qu’effectivement il y a eu 6 morts. Dans la foulée, j’ai appelé le propriétaire du véhicule qui est à Conakry. Ce dernier m’a dit qu’il a eu vent de la mauvaise nouvelle, donc je l’ai informé que toutes les victimes sont de Labé et que déjà nous avons dit au syndicat de Mamou d’embarquer les corps pour Labé, nous allons payer les frais. Ce qui fut fait. Selon les informations, c’est un taxi de marque Renault 21 qui est entré en collusion avec un camion remorque en provenance de Dinguiraye, en partance pour Conakry », explique Mamadouba Bank’s Camara.

Poursuivant, le syndicaliste a lancé un appel à l’endroit des autres conducteurs pour plus de prudence sur la route.

« Je demande à tous les chauffeurs et passagers, présentement nous enregistrons trop d’accidents de la circulation, donc d’être vigilants. Dans la seule semaine, nous avons enregistré à Kindia 7 morts, cette fois-ci encore 6 morts, même pas deux semaines », déplore-t-il.

A noter que dans la soirée du samedi, 29 juin, un autre accident mortel s’est produit à Timbobhé dans la sous-préfecture de Hafia, dans Labé, faisant un mort.

D’après Mamadouba Bank’s Camara, ce sont c’est deux personnes sur la moto qui ont fait une chute mortelle, faisant un mort et un blessé grave.

Tidiane Diallo, correspondant régional Labé

620 44 25 83