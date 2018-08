Kindia : les militants du RPG Arc-en-ciel manifestent pour réclamer ‘’le maire issu des urnes’’

L’accord politique trouvé entre l’opposition et la Mouvance présidentielle sur la mise en place des délégations spéciales continue à faire des remous dans le pays. A Kindia, les militants et sympathisants du RPG arc-en-ciel sont en colère du fait que la mairie a été laissée à l’UFDG. Ils projettent donc une manifestation dès dimanche 12 août 2018.

En prélude à ces manifestations, des responsables locaux se sont retrouvés ce vendredi au siège du parti. Interrogé par le correspondant de Mediaguinée à Kindia, Sékou Oumar Traoré, le secrétaire général de la jeunesse du RPG arc-en-ciel, a laissé comprendre que les militants se sont sentis insultés.

« Nous allons manifester parce que nous avons été insultés, réduits à la plus petite valeur de notre expression par le président Alpha Condé », a dit Oumar Traoré. Il a poursuivi en disant : « tout Kindia a voté et les résultats ont été proclamés par la CENI et l’instance supérieure en charge de la gestion de tous les conflits qui est la Cour constitutionnelle [...] Au moment où nous sommes en train de courir derrière les alliances, on apprend à travers un communiqué que M. Abdoulaye Bah est maire de Kindia. On ne peut pas nommer un maire, il doit être élu. Et à Kindia, le maire c’est le candidat du RPG arc-en-ciel car, en nombre, nous sommes arrivés devant l’UFDG. Kindia réclame juste son maire désigné par les urnes ».

Comme avant-goût de la manifestation prévue dimanche, des militants du RPG-Arc-en-ciel ont brûlé des pneus devant le siège de leur parti. « Demain, un crieur public va informer tous les fils de Kindia de notre manifestation. Si les autres ont fermé leurs boutiques, nous on fermera Kindia », a averti Traoré.

Aboubacar Dramé, correspondant à Kindia