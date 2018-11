Siguiri : affrontement entre deux villages fait 8 blessés par balles à Kiniebakoura

Un violent affrontement a éclaté mercredi 28 novembre entre les localités Sananfra et et Sonola, toutes relevant de la sous-préfecture de Djoma-Kiniebakoura, dans Siguiri. Le bilan fait état de 8 blessés tous par balles.

Selon nos informations, l’affrontement a eu lieu autour d’une zone minière dont l’exploitation est suspendue par la justice de paix de Siguiri. Le Président de district Séré Sadamoudou Traoré, joint au téléphone s’est exprimé sur les faits: «hier, on était au village. Nous avons appris que la moto de notre fils a été retirée par les habitants de Sananfra. Donc, j’ai appelé la jeunesse de venir pour les conscientiser et subitement, j’ai vu les gens de Sananfra avec des fusils, ils ont commencé à tirer et finalement 8 de nos hommes ont été blessés», a-t-il expliqué. Et de déplorer : «nous avons informé la gendarmerie, le préfet, mais personne ne s’était présenté, notre zone est oubliée par l’État ».

Ce conflit domanial entre ces deux villages date de 2013 mais jusque-là, la situation reste tendue entre les populations.

Pour le moment, les blessés reçoivent des soins à l’hôpital préfectoral de Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224 622 47 86 01