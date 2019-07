Kipé : ‘’Mabinty tuée par son téléphone’’, sa mère Doussou Guilavogui dit que ‘’son oreille a brûlé’’ (vidéo)

Le téléphone est effectivement la cause de la mort de Mabinty Alsény Soumah, jeune étudiante qui vivait avec sa famille à Kipé Dadia, un quartier chic de Conakry.

Jusqu’à ce dimanche matin, après l’enterrement survenu hier, samedi à 16h, la famille de la défunte ne désemplit pas de personnes venues présenter leurs condoléances les plus attristées.

Interrogée, Doussou Guilavogui, mère de feue Mabinty Alsény Soumah a confié à Mediaguinee que le téléphone est bien la cause du décès de sa fille.

« J’ai perdu ma fille Mabinty Alsény Soumah, on a mangé ensemble avant hier nuit, après on s’est couchées. Elle est descendue à terre sur le carreau, elle a branché le téléphone et mis à côté de son oreille sur le lit. Elle parlait avec sa copine quand je me suis endormie. Lorsque je me suis levée le matin, je l’ai appelée plusieurs fois elle n’a pas répondu, je l’ai remuée et j’ai vu que son oreille a brûlé mais le téléphone n’avait aucun effet. J’ai donné le téléphone à son amie pour répondre aux appels et voir les photos. Donc, le téléphone n’a pas brûlé, contrairement à ce que les gens ont mis sur Facebook. C’est le téléphone qui a causé sa mort, parce que son oreille a brûlé ».

Arrivant à peine à s’exprimer, la femme dont les larmes ne cessent de couler, a lancé un message à l’endroit des utilisateurs de téléphone portable.

« Je vais dire à toutes les jeunes filles de Conakry de faire attention avec le téléphone, de ne pas brancher le téléphone et parler parce qu’on ne sait pas à quel moment on va dormir. Il faut débrancher le téléphone, c’est comme ça m’a fille est décédée. D’habitude, elle ne fait pas ça, c’est la première fois et c’est son destin. Sinon, c’est mon habitude. Quand je branche le téléphone, je le dépose et parle avec, elle me dit : ‘’maman, on ne fait pas ça, tu branches le téléphone et tu mets sur ton oreille », mais, c’est son destin », conseille la mère inconsolable.

Mohamed Cissé

