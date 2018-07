Kollet (Tougué) : un jeune de 25 ans empoisonné par sa belle-mère (témoignage)

Un jeune de 25 ans a été victime d’empoisonnement de la part de sa belle-mère. L’acte s’est produit dans la Sous-préfecture de Kollet, préfecture de Tougué. Joint par la rédaction de MEDIAGUINEE, le grand-frère de la victime a laissé entendre que son jeune-frère à tiré sa révérence dans la soirée du mardi 24 juillet 2018.

Sur les circonstances de cet empoisonnement il explique. ‘’Mon jeune-frère était marié avec la fille de cette dame incriminée dans cette affaire, mais malheureusement ils ne se sont pas entendus. Donc, j’ai cherché une autre femme pour mon jeune-frère un mois avant le mois de ramadan dernier. Pendant le ramadan la première femme est rentré chez eux à kollet et quelques jours après, la belle-mère de mon jeune-frère lui a convoqué chez elle à kollet. Lorsque mon jeune-frère est allé, la dame lui a sommé de dépenser sa fille, sous prétexte qu’elle a contractée une grossesse de sa part. Mais mon jeune-frère a nié avec preuve à l’appui. Le 22 juillet dernier, elle a convoquée mon jeune frère à nouveaux et ce dernier est parti avec sa deuxième femme. Dès leur arrivé, la dame a préparé du riz pour eux et depuis qu’il a mangé ce riz, son ventre a commencé à lui faire mal. Ce jour là, il a passé la nuit là-bas et avant-hier (mardi 24 juillet ndlr), elle a prit mon jeune-frère pour l’amener à l’hopital et c’est là-bas qu’il est décédé. Il s’appelle Mamadou Saliou Diallo âgé 25 ans, il n’a pas d’enfants. La dame s’appelle Maïmouna, elle est domicilié à Kollet Lansanaya », affirme Mamadou Samba Diallo.

Poursuivant, notre interlocuteur laisse entendre que les autorités de Tougué ont été informées du drame et qu’une plainte est en train d’être rédigée contre la belle-mère de la victime. À noter qu’au mois de juin dernier, c’est un garde communale en service à Labé ville qui a échappé de justesse à un empoisonné.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83