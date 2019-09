Kory Kondiano au siège du RPG : ‘’c’est écrit où que si on va au référendum c’est pour donner un 3è mandat au président de la République ?’’

Présent, dimanche, 8 septembre au siège du Rpg Arc-en-ciel (au pouvoir) pour présider les 10 ans d’existence du mouvement « Diompilo », le président de l’Assemblée Nationale, l’honorable Claude Kory Kondiano a invité les militants au dialogue sur une nouvelle constitution comme le veut le président Alpha Condé.

« Je vous prie de bien vouloir expliquer le dialogue autour d’une constitution dont sera doté notre pays. Il faut que je vous dise la vérité. En Guinée, nous sommes trop passionnés. On ne dialogue pas. On ne veut écouter personne. Dans un tel contexte, on ne peut pas rendre les filles et fils du pays heureux et les mettre au travail afin que nous puissions nous situer au même niveau de développement que les autres pays. Lorsque vous partez dans certains des pays voisins, vous vous étonnez de voir que ces pays nous dépassent. Aujourd’hui, ils nous dépassent tout simplement parce que là-bas, les gens dialoguent. Mais, ici, c’est un débat qui ressemble à un combat de coq dans une sorte d’arrêt où chacun veut mettre à mort l’autre. Saisissons l’occasion que nous offre le président de la République à travers son adresse pour que nous essayions de participer activement à ce dialogue (…). Lorsque l’évolution atteint un certain niveau, il faut essayer de s’adapter. Pourquoi aujourd’hui les Guinéens ne vont pas s’asseoir ensemble pour essayer de voir que la constitution de 2010 contient des dispositions qui sont complètement différentes de la réalité d’aujourd’hui ? La constitution de 2010 a certaines dispositions qui sont dépassées. Elle ne nous permet même pas d’organiser l’unité, la paix, la cohésion dans le pays. Si cela doit se faire en consultant le peuple, je crois que nous devons nous asseoir discuter dans le calme pour nous entendre, c’est l’essentiel. On vous a dit une chose ‘’si on va au référendum et que nous avons une nouvelle, c’est pour que le président de la République puisse faire un troisième mandat. Mais, c’est écrit où ? Tout ça, ce sont des projets d’intention », a indiqué le numéro 2 du pays.

Mohamed Cissé

+224 622-33-83-57