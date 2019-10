Koundara : les populations fêtent le 2 octobre sous le signe de l’unité, de paix et la cohésion sociale !

2 octobre, une date, une histoire pour la Guinée. 61 ans d’indépendance après le Non historique de 1958. A Koundara comme partout dans le pays, l’anniversaire est fêté par les populations. Une célébration sobre, dans un contexte de paix, d’unité et de cohésion entre les citoyens de la préfecture de Koundara.

L’occasion pour les habitants de Badiar comme on les appelle de placer l’avenir de la localité au cœur des commémorations. Selon Mohamed TRAORE, chef de cabinet du Ministère en charge de la Fonction Publique, fils de la localité, la mobilisation qui a caractérisé cet anniversaire témoigne de la volonté des populations à soutenir les idéaux de développement du Président de la République, Pr Alpha Condé. Après la pose de la gerbe de fleurs, place au défilé militaire et civil qui mobilise toutes les couches socio professionnelles de la ville.

Tous rendent un vibrant hommage aux pionniers de l’indépendance nationale. Les autorités communales et préfectorales ont tour à tour salué la mobilisation dont fait preuve les citoyens de Badiar. Mamadou Bailo Diallo et Hassane Sanoussy ont invité les uns et les autres de renforcer des acquis démocratiques hérités de la 1ère et 2ème République, avant d’ajouter que rien ne doit troubler leur entière adhésion au programme de société du Président Alpha CONDE Avec la politique du gouvernement à doter des collectivités décentralisées des infrastructures de développement, 7 collectivités de la préfecture ont bénéficié de plus de 13 milliards de fg pour booster le développement à la base. Une formule bien appréciée dans le Badiar.

Baba Kouyaté