Le Kountigui de la Basse-côte remet ça !

Ce samedi 1er décembre, le chef coutumier de la Basse-côte, Elhadj Sékhouna Soumah qui présidait les premières journées de concertation intitulées «Quel avenir pour la Basse côte?», a invité les cadres soussous à cultiver l’entente entre eux, à regarder dans la même direction, afin de ne pas se faire sous-estimer sur l’échiquier sociopolitique national. Il a laissé entendre à chacun et à tous qu’il faudra dorénavant conquérir les postes électifs municipaux et exercer également le pouvoir local. Il a réitéré aussi son appel aux héritiers et autres propriétaires fonciers de sa communauté à ne point dilapider leur bien sacré qu’est la terre léguée par leurs ancêtres premiers habitants de cette partie de la Guinée d’aujourd’hui. A cette catégorie de basse-côtiers, le Kountigui a conseillé de ne revendre désormais qu’une partie ou au maximum quatre parcelles de leur héritage terrien à ceux qui viennent d’ailleurs. Ancien président des présidents de Communautés rurales de développement (CRD) sous le régime Lansana Conté, le chef coutumier de la Basse-côte a été l’un des fervents soutiens à l’opposant Cellou Dalein Diallo avant de changer (officiellement) de langage et de camp politique. Il est actuellement, l’un des piliers du régime Alpha Condé.

Par Le Populaire