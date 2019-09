Koureissy : ‘’ce n’est pas la personne du PM que nous suivons, c’est la loi que nous respectons’’

Au cours d’une conférence de presse animée ce mercredi, 18 septembre dans un réceptif hôtelier de Conakry, le président de l’Alliance pour le Renouveau National (ARENA) Sékou Koureissy Condé a annoncé avoir été l’une des personnes à proposer les consultations autour de l’adoption d’une nouvelle constitution qui fait débat depuis plusieurs mois.

Considérant que le président Alpha Condé s’est référé aux lois de la constitution pour confier ces consultations au Premier ministre, l’ancien ministre de la sécurité a invité les uns et les autres à répondre à appel du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana.

« La fonction de Premier ministre est éminemment politique et technique. Lorsqu’un Premier ministre affirme une volonté politique, cela ne doit pas s’étonner. En revanche, lorsque nous défendons la constitution, nous allons voir l’article 58 qui stipule que le Premier ministre est chargé de veiller au bon fonctionnement du dialogue politique, de la concertation politique et de la paix. Prenons la différence entre la personne et le personnage. C’est le président de la République qui a annoncé quelque chose qui existait dans la constitution. Si non, la constitution en fait foi. Ce n’est pas la personne du Premier ministre que nous suivons, c’est la loi que nous respectons. C’est la constitution que nous défendons qui dit que c’est ça le rôle du Premier ministre. Tel que je l’ai dit, il faut se faire confiance. Le connaissant personnellement, je ne le vois pas être quelqu’un de vouloir imposer sa position à quelqu’un qui dit « non » à une nouvelle constitution. Nouvelle constitution, je veux voir le projet et l’avant-projet. Je veux voir de quoi il s’agit. Élections législatives, nous sommes intéressés à participer au processus électoral. L’esprit de nouvelle constitution, Le président de la République a dit ce que l’ARENA avait souhaité », a-t-il indiqué.

Plus tôt dans la journée, Sékou Koureissy Condé a répondu présent à la Primature aux consultations nationales.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57