Kouroussa : Alpha Condé lance les travaux de construction de la route d’intégration sous-régionale Dabola-Kouroussa

Long de 152 kilomètres, le tronçon Dabola-Kouroussa sera bientôt construit pour le plus grand bonheur de la nation entière. Les travaux ont été officiellement lancés ce samedi 8 décembre par le Président de la République, Pr Alpha Condé en présence des membres du gouvernement, du représentant de la Banque Islamique de Développement (BID) et de plusieurs autres invités de marque.

Selon le ministre des Travaux Publics Moustapha Naité, ce tronçon de 152 kilomètres est divisé en deux lots dont le 1er lot est Dabola-Cisséla (68km) et Cisséla-Kouroussa (83km) sur financement de la Banque Islamique de Développement et le budget national de développement pour un délai d’exécution de 30 mois.

Quant aux entreprises retenues pour les travaux, il dira qu’elles sont CCEC-HENAN CHINE/ BEGEC, avant de préciser : « Comme vous le savez, c’est une route d’intégration sous-régionale. Après la route Coyah-Mamou-Dabola, il fallait compléter le tronçon Dabola-Cisséla et Cisséla-Kouroussa pour rejoindre Bamako. Vous savez, la route nationale n°1, elle est très fréquentée et aujourd’hui, nous sommes très heureux de faire le lancement de ce grand tronçon d’environ 155 kilomètres avec le Président de la République, avec un financement de la banque islamique de développement. Les travaux doivent prendre en moyenne 30 mois avec deux entreprises, chacune ayant un lot. Donc, nous sommes très conscients quant aux entreprises qui ont été choisies de par l’expertise qu’elles ont de pouvoir nous donner une route qui sera à la hauteur de l’investissement qui sera fait là-dessus. Je rappelle encore une fois que c’est un financement de la BID ». Précisant que les travaux ne souffriront pas de retard.

Pour sa part, le représentant de la BID en Guinée a qualifié les relations entre son institution et la Guinée d’excellentes, avant d’indiquer que « depuis sa création en 1975 jusqu’aujourd’hui en 2018, le total des approbations du groupe de la BID en faveur de la Guinée se chiffre à 972 millions de dollars. Rien qu’entre 2010 et 2018, le total des financements consentis par la BID au profit de la Guinée s’élève à 591 millions de dollars soit 61% des approbations depuis que le premier projet a été financé en 1976 ».

Poursuivant, il dira que le total du portefeuille des opérations de la Guinée actuellement à la BID font 15 projets actifs pour 682 millions de dollars. Il a en outre annoncé que les prochaines interventions de son institution en Guinée seront encore heureuses. Parmi ces interventions futures, figure selon lui, le démarrage dès le début de l’année 2019, de la route Boké-Kébo.

De son côté, le porte-parole des entreprises bénéficiaires a rassuré que la qualité du travail sera bonne et le délai contractuel sera rigoureusement respecté.

Au stade préfectoral où il s’est brièvement adressé aux populations, le président Alpha Condé a, comme d’habitude critiqué la méthode qui a été entreprise par le bureau politique national de sa formation politique (RPG Arc-en-ciel) lors des élections communales du 4 février dernier. Selon lui, c’est cette mauvaise politique entreprise qui a poussé certains responsables frustrés du parti à faire des listes indépendantes dans plusieurs endroits du pays contre le RPG Arc-en-ciel.

Plus loin, il a une nouvelle fois expliqué que seule l’agriculture et l’agro-business peuvent vite développer un pays et non les mines, contrairement à ce que certains pensent. Pour que cela soit vrai dans la tête des uns et des autres, il s’est engagé à continuer d’accompagner le secteur agricole qui est selon lui le moteur de la croissance économique dans un pays.

Youssouf Keita, envoyé spécial à Kouroussa

