La banque américaine Vista va-t-elle racheter la Bicigui ?

La Bicigui (banque internationale pour le commerce et l’industrie de la Guinée), l’une des plus vielles banques en Guinée pourrait tomber dans l’escarcelle américaine. C’est le président Alpha Condé, en voyage d’affaires aux Etats-Unis, qui l’a révélé dans une interview à la chaîne gouvernementale américaine La Voix de l’Amérique.

Alpha Condé l’a dit en magnifiant le retour en grâce de la Guinée dans le programme américain avec trois sociétés majeures que sont Vista, Guinée-Gaz et Friedland.

« Lorsque la France a boycotté la Guinée, nous avons eu la chance à un moment donné, le président Sékou Touré qui avait des rapports avec Rockefeller, le président Kennedy et ensuite l’évolution a emmené une dictature qui nous a enfermés, la deuxième République n’avait pas de diplomatie, la Guinée avait presque disparu. Donc nos rapports avec les États-Unis se sont améliorés à mon arrivée avec le président Obama. Avec le Président Trump, nous avons trois projets américains, nous avons une banque américaine, vista-vision qui vient de s’installer en Guinée et qui peut-être pourra racheter la BICIGUI, nous avons la société Guinée-Gaz qui va faire le gaz et nous venons de signer avec Friedland pour l’exploitation du fer de Nimba. Donc ça veut dire qu’il y a trois sociétés, mais nous avons d’autres sociétés. (…) Nous pensons que nous pouvons davantage bénéficier, non seulement en partenariat avec le gouvernement mais surtout la présence des entreprises américaines en Guinée, parce qu’elles seront accompagnées par le gouvernement », dit Alpha Condé en opération séduction au pays de l’Oncle Sam.

Pour l’info, la Bicigui, après le retrait du Groupe BNP Paribas –qui a réduit sa voilure en Afrique- qui avait 51% de part, est aujourd’hui courtisée par cinq potentiels repreneurs. Parmi eux, Vista bank et la marocaine Attijariwafa Bank. Récemment, Vista bank a repris First International Bank (FIB).

Thierno Sadou Diallo