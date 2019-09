La CODENOC salue l’annonce relative au calendrier de l’organisation dans le courant de l’année, des législatives

DÉCLARATION- La Coalition Démocratique pour une Nouvelle Constitution (CODENOC) a accueilli avec beaucoup de satisfaction, l’adresse à la nation, de ce mercredi, 04 septembre 2019, de monsieur le Président de la République sur le débat socio-politique en cours en faveur de l’ancrage démocratique et de l’État de droit dans notre pays.

La CODENOC salue un exercice historique destiné à promouvoir les fondamentaux de la république et du gouvernement du peuple ainsi que le sens élevé de responsabilité du Chef de l’État dans sa lecture et sa posture sur les grands enjeux de l’heure et du devenir socio-politique de notre grande nation.

La CODENOC se félicite de l’annonce relative au calendrier de l’organisation dans le courant de l’année, des élections législatives qui permettront à terme, au peuple souverain de Guinée, de renouveler les mandats de ses représentants nationaux.

La Coalition Démocratique pour une Nouvelle Constitution exprime toute son adhésion à l’esprit et au programme républicain de consultations nationales annoncées et dirigées par le Premier Ministre, des acteurs de la vie nationale sur la question de la nouvelle Constitution.

La Coalition Démocratique entend à l’occasion de cet exercice démocratique faire prévaloir sa position et ses arguments en faveur de l’établissement d’une nouvelle Loi Fondamentale totalement légitime et à même d’exprimer les aspirations essentielles du peuple de Guinée.

La CODENOC renouvelle sa volonté résolue à rétablir et à consolider, conformément à la légalité républicaine, l’ensemble des fondamentaux de la démocratie, notamment la souveraineté du peuple à décider, lui-même, de sa Constitution et des institutions qui le représentent et gouvernent à son destin.

La Coalition Démocratique pour une Nouvelle Constitution réitère son appel à tous les patriotes où qu’ils se trouvent à poursuivre leur engagement en faveur de la consolidation des principes de la démocratie et du développement national dans la paix et l’unité et la concorde nationale.

Vive la nouvelle Constitution !

Vive la souveraineté du peuple !

Vive la démocratie !

Vive la République !

Conakry, le 14 septembre 2019

La CODENOC