‘’La colère et l’émotion suscitées par le décès de Mamoudou Barry ne doivent pas nous faire perdre notre lucidité’’ (Me Mohamed Traoré)

Sur son compte Facebook, Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier a invité les Guinéens à faire preuve de lucidité dans l’affaire Mamoudou Barry, ce jeune enseignant tué samedi à Rouen après une violente altercation avec un individu en marge de la finale de la Can 2019…

« La colère et l’émotion suscitées par le décès de Mahmoud Barry ne doivent pas nous faire perdre notre lucidité. Les soi-disant supporters algériens qui lui ont ôté la vie ont peut-être tenu des propos racistes à son égard avant de l’agresser. Mais ne signifie pas que tous les Algériens sont racistes. La bêtise n’a ni race ni nationalité. Elle est juste humaine. Ces barbares auraient pu s’en prendre à lui pour n’importe quel motif, aussi futile soit-il.

Après l’élimination du Mali par la Côte-d’Ivoire lors des 1/4 de finales de la CAN, des Ivoiriens vivant au Mali se sont plaints d’avoir fait l’objet de provocations et parfois de quelques attaques de la part de supporters maliens en colère. Par la grâce de Dieu, la situation a été maîtrisée assez rapidement grâce notamment à l’appel au calme lancé par des Maliens et Ivoiriens.

En dehors de toute compétition sportive, des Guinéens en Angola sont fréquemment tués par des Angolais. De même, des Africains immigrés en Afrique du Sud font régulièrement l’objet d’agressions de la part de Sud-Africains.

Dans tous cas, il est difficile de parler de racisme. Ce sont des actes de xénophobie mais pas de racisme.

En ce qui concerne, les supporters algériens en France, leurs débordements avaient déjà causé la mort d’une femme. Ce n’était pas une Noire sauf erreur.

Les fous ne réfléchissent pas longtemps lorsqu’il est question de trouver des raisons pour exprimer leur folie. Et des fous, il y en a dans toutes les races et dans tous les pays.

Cela dit, il est inadmissible qu’un acte aussi barbare reste impuni. C’est pourquoi, nous avons le devoir de nous mobiliser, en tout cas, de trouver les voies et moyens afin justice soit rendue. Cela passe en partie par l’implication effective de nos autorités dans les démarches qui seront entreprises par la famille et les amis de Mahmoud Barry dans leur quête de justice. En somme, nos autorités doivent en faire leur affaire. Ce serait aussi une manière de faire baisser la colère qui est perceptible à travers les multiples publications sur facebook. »