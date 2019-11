La Fondation Orange lance la 2e édition du Prix Orange du Livre en Afrique

Après le succès de la première édition, la Fondation Orange a choisi de renouveler en 2020, avec le soutien de l’Institut Français, le Prix Orange du Livre en Afrique.

La Fondation Orange, engagée dans 18 pays africains a pour ambition d’accompagner ces pays dans leur développement, y compris sur le plan culturel. La reconnaissance des talents littéraires africains Le Prix Orange du Livre en Afrique répond à la volonté de la Fondation Orange d’œuvrer pour la promotion des talents littéraires africains et de l’édition locale africaine. Ce prix récompensera en 2020 un texte de fiction écrit en langue française par un écrivain africain et publié par une maison d’édition basée sur le continent africain. Les livres éligibles doivent être publiés entre le 1er novembre 2018 et le 30 octobre 2019.

Les maisons d’édition qui veulent participer ont jusqu’au 30 novembre 2019 pour proposer deux ouvrages maximum. Une présélection de six romans sera faite par six comités de lecture basés en Tunisie, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Mali. La liste des romans finalistes sera communiquée fin février 2020.

Les auteurs finalistes et leurs éditeurs seront invités à Paris en mars à l’occasion du salon Livre Paris. Le jury, présidé par la romancière et universitaire Véronique Tadjo, est composé d’écrivains, de critiques littéraires ainsi que de personnalités reconnues dans le monde littéraire. Il aura pour mission de désigner le lauréat parmi les six auteurs finalistes.

L’annonce du lauréat se fera début juin 2020 lors d’une cérémonie dans une capitale africaine. En plus d’une dotation de 10.000 €, le lauréat bénéficiera d’une campagne de promotion de son ouvrage. En 2019, le choix du jury s’est porté sur le livre de l’écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal, Munyal, les larmes de la patience, paru aux éditions Proximité en 2017.

Dans ce roman, l’auteur, très engagée contre les discriminations sociales et la condition de la femme dans le Sahel, traite des questions des violences conjugales dans les mariages polygamiques et le rude combat de l’émancipation de la femme dans le Sahel et en Afrique.

Djaïli Amadou Amal intégrera le jury de cette 2e édition. Plus de détails et les modalités de participation sur le site de la Fondation Orange…