Education: la langue anglaise dans l’enseignement en République de Guinée

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, accompagné du ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation a présidé lundi, le lancement officiel de l’introduction de la langue anglaise dans l’enseignement en République de Guinée.

La langue anglaise est l’une des langues les plus parlées dans le monde, mais son apprentissage fait défaut dans beaucoup de pays francophones comme la Guinée. Pour inverser la tendance, les autorités de l’éducation nationale et de l’alphabétisation ont choisi une méthode de lecture et d’écriture pour les élèves.

La méthode phonétique d’apprentissage ludique des phonèmes propre à la langue anglaise dénommée ‘’Jolly phonics’’centrée sur l’enfant, va dans un premier temps être expérimentée dans 48 écoles en République de Guinée. Lorsque les enfants seront familiarisés à la plupart des lettres-sons, ils aborderont progressivement ce que la méthode Jolly phonics appelle les « mots-complexes ». Ce sont les mots qui sont orthographiés de manière irrégulière et qui ne peuvent être lus uniquement qu’en déchiffrant les lettres.

Pour faciliter son assimilation dans les salles de classe, un geste est associé à chaque son pour aider les enfants à mémoriser aisément. « Quand un enfant progresse, vous pouvez montrer des lettres et voir avec quelle rapidité il dit le son et fait le geste associé à ce son » explique l’Inspectrice Régionale de l’Education de la Ville de Conakry » Léontine Cissoko.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement s’est réjoui du lancement de ce programme allant dans le sens de la vision du Président Alpha Condé qui consiste à reconstruire le système éducatif guinéen en vue de corriger le gap de ce système par rapport à l’évolution du monde. Selon Dr Ibrahima Kassory Fofana, la méthode Jolly Phonies devra prendre en compte la formation des formateurs pour permettre à la République de Guinée de combler rapidement certains manquements.

A travers cette initiative, le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana salut les efforts de son Gouvernement visant à faire des écoliers guinéens des bilingues parfaits. Une volonté chère au Président de la République Professeur Alpha Condé.

La méthode Jolly Phonies est une technique phonétique d’apprentissage de la lecture et de l’écriture en anglais pour les enfants. L’enseignement ludique et multi sensoriel se fait à travers la phonétique, les sons des lettres, appelés lettres-sons. Les enfants utilisent les lettres-sons pour apprendre à lire et écrire.

La Cellule de Communication du Gouvernement