La RAM maintient que l’homme mort dans la trappe de l’avion s’est embarqué à Conakry

En attendant la fin des enquêtes, la Royal Air Maroc (RAM), compagnie marocaine, maintient dans un tweet que l’homme mort dans la trappe de l’avion reliant Conakry-Casablanca avait accédé à la piste de l’aéroport de Conakry en enfreignant les règles de sécurité en vigueur. Si la compagnie s’est gardée de donner encore l’identité de la victime, elle assure que le corps sans vie a été découvert à l’aéroport de Casablanca à l’atterrissage, le lundi 30 septembre dernier.

Précisions sur le vol AT526 reliant Conakry à Casablanca le 30 Septembre 2019. pic.twitter.com/TQdJfEZ6AQ — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) September 30, 2019

Faux, réplique Kader Yombouno, directeur général adjoint de la Société d’exploitation et de gestion de l’aéroport de Conakry (SOGEAC), contacté par nos confrères de Guinéenews.

« Ce n’est pas vrai. Un corps a été retrouvé dans cet avion en provenance de Conakry, mais nous n’avons aucune assurance que ce monsieur s’est embarqué à partir de Conakry. Cet avion n’est pas dédié qu’à Conakry. Il dessert beaucoup de pays subsahariens. Quand un corps se trouve dans la trappe du train d’atterrissage d’un avion, il est congelé. Quand il est à l’air, il peut rester une semaine sans tomber, tant que l’avion vole. Parce que l’avion ne fait que pratiquement 45 minutes de stationnement dans les aéroports. Si ce n’est pas une panne, un avion ne s’arrête pas plus d’une heure dans un aéroport. On a demandé à la RAM de nous envoyer l’autopsie pour savoir quand est-ce qu’il est mort. On a envoyé des enquêteurs à Casablanca avec des enquêteurs du Maroc afin de s’assurer de la vérité des informations. Nous avons demandé des informations à la police marocaine, mais jusqu’à présent on n’a pas de suite. Nous leur avons demandé de l’itinéraire de l’avion pendant toute la semaine. Rien ! Conakry-Casa c’est 4 heures de vol. Et si le mort date de 2 à 3 jours, c’est qu’il n’est pas monté à partir de l’aéroport de Conakry », explique-t-il.

Mediaguinee