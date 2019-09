La République de Guinée dans la « zone des tempêtes » : Alpha Condé veut une présidence à vie !!!

Dans un communiqué de presse -dont copie a été transmise à Mediaguinee-, Mohamed Mansour Kaba, leader du PAG et ancien ministre a passé au scanner l’adresse à la Nation du chef de l’Etat…

Pour le connaître depuis plus d’une cinquantaine d’années et pour avoir été, comme lui, candidat à la première élection présidentielle pluraliste de 1993, je voudrais m’inscrire en faux contre les belles dispositions d’esprit énoncées par le Président Alpha Condé dans son discours à la Nation du mercredi 4 septembre 2019. Il y dit notamment :

« Dans ma génération politique, tous les combats ont été menés et gagnés dans la sérénité ». Plus loin, il dit : « En faisant l’effort de se parler et en ayant la patience de s’écouter sans préjugés ni mépris, on se connaît et on se découvre mieux et on apprend aussi à se faire confiance ». Fin de citation. Ces beaux principes n’ont jamais été respectés par leur auteur d’un jour. Je peux en témoigner en connaissance de cause. Alpha Condé est adepte du « rapport des forces ».