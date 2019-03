La santé communautaire au centre d’un forum national, à Conakry

Dans le cadre de la participation des citoyens à la gouvernance de la santé, un forum national sur la décentralisation du secteur de la sante, avec pour thème faisons des collectivités actrices de la gouvernance sanitaire s’est ouvert lundi à Conakry. Ce forum est une collaboration du Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation à travers son programme national des communes de convergence, en partenariat avec le projet de participation des citoyens à la gouvernance de la santé et financé par l’USAID à travers FHI 360 et AGIL.

Durant deux jours de travaux intenses, les élus locaux venus des 7 régions administratives de la Guinée échangeront autour des problématiques liées à la question de santé dans leurs différentes localités, afin d’apporter des solutions permettant à l’Etat de prendre des dispositions.

Selon le ministre de la décentralisation, le général Bouréma Condé, ‘’les 40 communes choisies sur l’ensemble du territoire national au sein des 7 régions administratives n’ont été suivant les critères de vulnérabilité du potentiel économique non exploité et du niveau d’accès des populations aux services sociaux de base. Ce programme est dorénavant un outil au service des partenaires et des sectoriels pour rendre effectif le transport des compétences aux collectivités locales conformément aux dispositions en vigueur du code des collectivités ».

« Une bonne collaboration doit s’installer entre les communautés et le Ministère de la Santé. Nous restons techniciens pour vous orienter. Mais c’est vous qui allez nous remonter vos problèmes de santé. Et ensemble, nous allons planifier les moyens. Et il y a également un autre problème de santé que vous ressentez dans vos communautés, le personnel n’est souvent pas fidèle aux postes. C’est parce qu’on ne vous avait pas impliqué dans la gestion de ce personnel. Le gouvernement a décidé de vous associer et de payer aux postes ses personnels. Donc c’est sur vous que nous comptons« , a rappelé, le ministre de la santé, Edouard Nyankoye Lamah.

De son côté, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Guinée, Simon Henshaw n’a pas manqué de réaffirmer l’engagement de son pays à toujours accompagner la Guinée dans ses initiatives dans le cadre du développement.

« Les États-Unis à travers le projet « Participation des Citoyens à la Gouvernance de la Santé » (CIHG) réaffirme encore son engagement à accompagner la Guinée dans sa marche vers des lendemains meilleurs en renforçant les compétences nationales, notamment dans le domaine de la décentralisation de la santé et le développement local« .

Elisa Camara

