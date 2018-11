Labé : c’est parti pour les travaux de réalisation du pont sur la rivière « Manga-Labé »

Longtemps attendue, la pose de la première pierre pour la réalisation du pont de franchissement sur la célèbre rivière de Manga-Labé sis entre le quartier Kouroula et Gadhapounthioun, dans la commune urbaine de Labé été effective ce mardi 20 novembre 2018, sous la présidence du gouverneur de région, Sadou Keïta.

Ils étaient donc des centaines de personnes à prendre part à cette cérémonie marquant le début d’un ouf de soulagement pour les riverains. Dans son discours de circonstance, le maire de Labé, Mamadou Aliou Laly Diallo n’a pas manqué de rappeler que la réalisation de cet ouvrage est une chance pour la nouvelle équipe communale. ‘’Permettez-moi de remercier le gouvernement guinéen, nous venons de prendre les destinées de la commune urbaine de Labé. Donc, c’est une chance immense pour nous. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les travaux de la construction de ce pont ralliant les quartiers Kouroula, Pounthioun et aussi la sous-préfecture de Dara-Labé et d’autres secteurs soit effective comme nous le souhaitons…’’

Parlant de la bagatelle financière et de la durée du contrat, le directeur préfectoral des Travaux Publics a affirmé : ‘’Le contrat est confié à l’entreprise EGUITEC pour un montant toutes taxes comprises de 919 millions 963 milles 565 fg avec un délai contractuel de 3 mois. L’ouvrage projeté est de 14 mètres de long, 8 mètres de large, et 5 mètres de hauteur à deux travées. Dans ce cadre, l’occasion m’est offerte de demander à l’entreprise de travailler dans le respect du cahier de charge et dans le délai imparti’’, a déclaré Saïdou Pita Diallo.

Au nom des bénéficiaires, le président du conseil de quartier Kouroula n’a pas caché sa satisfaction, avant de rappeler le calvaire que rencontraient les usagers en ces termes : ‘’Elle est une route qui nous est vraiment nécessaire, la construction de ce pont est venue à point nommé et c’est quelque chose qu’on avait cherché depuis longtemps. Depuis que le barrage a arrêté d’être fonctionnel, maintenant s’est devenu une route. Comme le gouvernement à penser à nous, ça va désenclaver les localités, nous avons un marché au niveau de la faculté là-bas qui n’était pas opérationnel à cause de la route, nous sommes vraiment contents du gouvernement. Les riverains sont tous contents, après ce pont on espère que le goudron viendra’’, s’est réjoui Thierno Mamadou Lamarana Baldé.

Président la cérémonie, le gouverneur de région a demandé aux citoyens de cultiver la paix qui est le garant du développement. Il leur a également de soutenir le gouvernement.

A noter que les travaux de réalisation de cet ouvrage sont amorcés à quelques jours du démarrage des travaux de bitumage de la voirie urbaine qui sera présidé par le chef de l’Etat, Pr Alpha Condé.

Tidiane Diallo correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83