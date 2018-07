Labé : le corps sans vie d’un jeune homme retrouvé

C’est hier dimanche dernier 29 juillet que le corps sans vie d’un jeune âgé d’une trentaine d’années a été découvert à la gare routière de Kouroula, dans la commune urbaine de Labé. Selon nos informations, aussitôt informé, Dr Mamadou Mouctar Diallo, médecin légiste à l’hôpital régional de Labé s’est rendu sur les lieux du drame pour faire le constat.

‘’Aux environs de 7 heures, j’ai reçu des coups de file de la part des OPJ et du procureur soi-disant qu’il y a probablement la découverte d’un corps sans vie à la gare routière de Kouroula et d’aller faire un diagnostic médico-légal. Arrivé sur les lieux, j’ai trouvé un corps couché sur tout son long. Après examen du corps, nous avons constaté qu’il y a un écoulement du sang au niveau de la bouche et des narines. Egalement, nous avons constaté que c’était une personne qui est décédée à peu près 7 heures du temps’’, a précisé le médecin légiste de l’hôpital régional de Labé.

Pour approfondir les examens et connaitre la cause de sa mort, dira le médecin légiste, le corps a été déposé à la morgue de l’hôpital régional de Labé. A préciser que jusqu’à ce lundi matin 30 juillet 2018, le corps de ce jeune dont l’identité reste inconnue se trouvait encore à la morgue de l’hôpital régional de Labé en attendant de retrouver ses parents.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83