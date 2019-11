Labé : décès de la mère du journaliste Amadou Tidiane Diallo, correspondant de Mediaguinee

COMMUNIQUE. La famille Diallo, Barry, Sow, Sidibé, Kouyaté, Traoré, Elhadj Mamadou Moussa Diallo, mari de la défunte, Amadou Tidiane Diallo journaliste à Gpp fm et correspondant du site d’informations Mediaguinee, le chef du quartier de Konkola, les sages de Konkola, informent parents, amis et alliés du décès de Madame Djouldé Barry, mère du journaliste Amadou Tidiane Diallo, ce mardi 05 Novembre 2019 des suites d’une courte maladie à l’hôpital régional de Labé.

Qu’en soient informés, les autorités administratives et religieuses de Labé, le premier Imam de Labé Elhadj Thierno Mamadou Badrou Bah, le préfet et ses conseillers, le gouverneur de région Madifing Diané, le maire et ses conseillers, la presse, les commerçants, les auditeurs de différentes radios, les lecteurs du site Mediaguinee.com et les citoyens des 28 quartiers de Labé.

L’enterrement est prévu ce mardi 05 Novembre 2019 à Konkola. Paix à l’âme de la défunte !