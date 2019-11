Labé : des milliers de personnes dans la rue contre le changement de constitution 

Ce lundi, ils étaient encore des milliers de personnes à descendre dans la rue de Labé, principale ville de la Moyenne Guinée pour manifester leur opposition au projet de nouvelle constitution devant conduire à un troisième mandat du président Alpha Condé. Les manifestants scandaient des slogans hostiles au président Alpha Condé et à son régime : »Alpha zéro », ‘’Latotako », ‘’Amoulanfé ». Les grognards composés de jeunes filles et garçons, femmes, vieux, on fait le tour de la ville, du carrefour Hoggo-M’Bouro, carrefour Saïkou Baldé, Daka, carrefour Bilaly, stade régional, corniche Konkola, Hôtel Salam, Carrefour Yali, Pounthioun pour terminer au carrefour Tinkisso. On notait également la présence du premier vice-maire. Dans son speech de circonstance, l’un des responsables de FNDC s’est réjoui de la forte mobilisation.

« Nous sommes vraiment fiers et contents de la démonstration de force qu’on a vue à Labé. La population a répondu très massivement aujourd’hui encore plus que les dernières manifestations. Nous rendons compte à travers cette mobilisation que nous avons vue aujourd’hui que justice finira par être rendue, on finira par libérer les leaders du FNDC et tous leurs militants arrêtés dans le pays, on est rassurés que Labé ne participera pas à ce troisième mandat, à ce projet illégal et illégitime de troisième mandat proposé et prévu par M. Alpha Condé et son clan.Donc, nous saluons la mobilisation, leur détermination et leur engagement à continuer la lutte. A travers ce qu’on a vu aujourd’hui, nous sommes rassurés », se réjouit Younoussa Baldé.

Contrairement aux précédentes manifestations, un nouvel itinéraire a été adopté aujourd’hui.

»On a constaté que les populations sollicitent qu’on traverse leurs quartiers, c’est ce qui nous a amenés à élargir le rayon aujourd’hui encore en prolongeant jusqu’à l’hôtel Salam, carrefour Alimou yali pour revenir vers Pounthioun, tenir le sit-in au carrefour Tinkisso, c’est la population qui a sollicité qu’on passe dans leurs quartiers », renchérit le responsable de la jeunesse de l’Ufdg.

Parlant du message véhiculé à l’endroit des militants, Younoussa Baldé d’affirmer : ‘’nous lançon un appel solennel à tous les militants de continuer les militants de continuer le combat, la mobilisation la détermination jusqu’à ce que gain de cause soit obtenu. Nous réclamons la libération des leaders du FNDC et de leurs militants, la justice pour les victimes et les martyrs de la démocratie et la renonciation définitive au projet de nouvelle constitution et au troisième mandat », conclut-il.

À noter qu’aucun incident n’a été enregistré sur fond de paralysie de toutes les activités économiques. Les banques et écoles fermées, la mairie aussi. Mais les bureaux de la préfecture et du gouvernorat étaient ouverts.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

