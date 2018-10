Labé : des élèves manifestent contre le manque de professeurs dans les classes

Des élèves de plusieurs établissements scolaires publics de Labé sont sortis ce lundi 22 octobre dans la rue pour manifester contre le manque de professeurs dans les salles de classe.

En battant le pavé, ces écoliers ont empêché leurs camarades des écoles privées d’étudier avec des jets de pierre tout en poursuivre la marche avec des slogans hostiles au Président de la République et à son gouvernement.

Selon un élève du groupe scolaire Yacine Diallo, le manque de professeurs dans les écoles met en danger l’avenir de la nation.

« Aujourd’hui nous avons jugé nécessaire de sortir manifester notre ras-le-bol en ce qui concerne le manque de professeurs, parce que c’est l’avenir de tout un pays qui est menacé. Les élèves ne doivent point rester à la maison, observer ce fameux silence, sans réagir, voilà le motif de notre manifestation», nous a confié Daouda Diallo.

Alors qu’ils suivaient tranquillement les cours, des élèves issus des écoles privées ont été contraints de sortir par les jets de pierres et ont été obligés de suivre les manifestants .

« Nous étions en plein cours, on nous a dit de sortir, car nous on étudiait et les autres n’étudiaient pas. Donc nous les avons suivi ? puisque nous sommes tous dans la même situation », a expliqué Angeline Tolno écolière d’un établissement privé.

Pour cet élève d’une école publique, sortir dans la rue est la meilleure option pour interpeller le gouvernement.

« Nous sommes sortie pour se faire entendre, en tant qu’élèves soucieux de leur avenir. Donc nous sommes là pour faire comprendre au gouvernement que rester à la maison n’est pas notre option, Nous voulons faire comprendre aussi aux syndicalistes que la grève n’est pas observée par tout le monde. Nous voulons que les deux parties se comprennent pour ne pas qu’ils détruisent notre avenir, nous comptons aller jusqu’au bout. Comme disait Thomas Sankara seule la lutte libère. Donc nous irons jusqu’au bout jusqu’à la reprise effective des cours », a dit Alpha Saliou Diallo.

A noter qu’après ce débrayage, aucun établissement scolaire n’étudiait dans la ville de Labé. Même si aucun incident majeur n’a été enregistré dans cette manifestation , les services de sécurité ont été déployés à plusieurs endroits pour éviter des affrontements .

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83.