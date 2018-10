Labé : un enfant kidnappé par des inconnus à N’Djolou

Malgré l’engagement et la détermination des services de sécurité pour mettre hors d’état de nuire les délinquants, force est de reconnaitre que l’enlèvement d’enfant continue de prendre de l’ampleur dans la commune urbaine de Labé.

Dans l’après-midi du mardi 23 octobre dernier, c’est un enfant âgé de 5 ans qui à été kidnappé dans le secteur N’Djolou Koulounnabhé, quartier Pounthioun par des inconnus. Au micro de MEDIAGUINEE, le père de la victime laisse entendre que c’est après une courte poursuite avec les ravisseurs de son fils a été libéré quelques instants après.

‘’C’est après la prière de 14 heures que j’ai effectué à la mosquée de N’Djolou Dantari que j’ai été informé par une voisine qu’un véhicule de marque Land-cruser de couleur noire qui était stationné devant ma cour à embarqué mon fils qui s’appelle Mamadou Cellou et ils sont partis avec lui. Quand ces amis m’ont confirmé l’enlèvement, j’ai pris ma moto et je me suis mis à leur trousse, c’est Yeradhé que j’ai retrouvé mon fils dans la brousse. Sur ce lieu il n’y a que des maisons abandonnées, et inachevée. Lorsqu’ils m’ont vue, ils ont pris leur voiture en voulant me renverser avec », explique Elhadj Abdoulaye.

Selon toujours le père de la victime les ravisseurs son enfant était dans la voiture des ravisseurs avec un autre enfant. »Ils étaient au nombre de deux personnes, un homme et une femme, ils détenaient également une autre fille. L’un parlait pular et l’autre l’anglais. Heureusement, j’ai n’ai pas voulu régistrer sinon ils allaient me faire du mal. Je conseille aux chefs de quartiers de contrôler les maisons abandonnées sises dans leurs localisées…’’

Pour rappelle, au début de ce mois d’octobre, c’est un bébé de quelques mois qui été aussi kidnappé à Dow-Sare par une femme, avant d’être retrouvé plus tard à Fady, un quartier situé à 7 km du centre ville, dans un lieu de consommation de stupéfiants.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

