Labé : une femme mariée accusée d’avoir tué son bébé né hors mariage, à Tata

Dans la soirée du dimanche, c’est une femme -voilée- mariée dont le mari se trouve en Angola qui est pointée du doigt dans une affaire d’infanticide. L’acte s’est produit dans le quartier Tata 1, commune urbaine de Labé. Selon nos informations Mariama Ciré Barry l’accusée, aurait mis son nouveau-né conçu hors mariage dans un cachet plastique avant de le mettre dans un récipient. Au micro de Mediaguinee, l’incriminée revient sur l’évènement en ces termes.

« C’est mon troisième enfant conçu hors mariage, mon mari est en Angola depuis 5 ans, mais j’ai eu deux enfants avec lui. Les deux premiers enfants que j’ai eu hors mariage ne sont pas de même père que ce dernier qui est décédé, celui-ci son père se nomme Hassimiou Barry, domicilié à Dapompa à Conakry. Malheureusement, j’ai perdu son contact depuis longtemps, actuellement je ne peux même pas reconnaitre chez lui, à plus forte raison le reconnaitre. Je suis pour rien dans cette affaire, lorsque j’ai accouché le bébé était déjà mort-né. Prise de peur, j’ai mis le bébé dans un sachet plastique puis dans un récipient », explique Mariama Ciré.

Ce bébé a été retrouvé au carrefour Saikou Baldé à cheval entre le quartier Tata1 et Daka2 dans l’enceinte de la concession où habite la femme, dit l’un des responsables de la brigade de proximité de Daka, qui précise dans la foulée qu’une enquête a été ouverte.

« On m’a appelé au téléphone pour me dire de venir au carrefour Saikou Baldé, j’ai envoyé deux de nos éléments, quelques minutes après ils m’ont appelé pour me dire : ‘’ah ! Secrétaire, ce que nous avons trouvé ici, c’est grave. Il y a un nouveau-né, couché mort dans un récipient en plastique. Donc je suis allé avec le chef du quartier de Daka 2, nous avons appelé le chef de quartier de Tata 1. D’enquête en enquête, une femme qui saignait a été retrouvée à Tata1 d’après les voisins, elle a accouché le matin. Interpelée, elle a reconnu les faits en disant qu’elle a accouché un bébé mort-né. Elle nous a dit que son mari n’est pas là et qu’elle vivait avec son amant qui est originaire de Conakry. Actuellement, l’affaire se trouve dans les mains du commissariat central », précise Thierno Yaya Sow.

A noter que ce nouveau-né a été inhumé que le médecin légiste de l’hôpital régional de Labé ne soit informé. Quant à Mariama Ciré, elle est actuellement à l’hôpital régional pour des soins sous contrôle policière.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83