Labé : un malade mental tue une femme au quartier Dow-Saré

Dans la matinée de ce vendredi 19 octobre 2018, dans le quartier Dow-saré, commune urbaine de Labé, c’est un malade mental du nom de Djéliba Dabo, âgé d’une cinquantaine d’années qui a assassiné une femme du nom de Fatou Camara, âgée de 45 ans, avant poignarder le jeune frère de la victime appelé Lancéi Camara, âgé de 35 ans.

Le drame s’est produit aux environs de 9 heures ce matin. Selon nos informations, tout est parti lorsque la femme a égorgée une chèvre jeudi dernier, en guise de sacrifice pour son fils qui est en France.

‘’Le déréglé mental était musulman bien qu’il ne se reconverti au christianisme. Quand il a vu la femme faire ce sacrifice, il s’est révolté en qualifiant l’acte de la femme d’inacceptable. Il a d’abord en amont proféré des injures à l’endroit de ses voisins durant toute la journée du jeudi. Ce vendredi matin, il a, à nouveau piqué une colère noir et a pris d’assaut la maison familiale des victimes armé d’un couteau. Dès son arrivé, il s’est rencontré à la rentrée de la cour avec le jeune et après quelques disputes, il a poignardé ce dernier au niveau de son estomac. Suite aux cris de secours la femme qui est venu intervenir pour que son jeune frère soit sauvé, malheureusement, le malade mental a vite tourné le dos pour poignarder cette dame au niveau de la poitrine. Et elle est morte quelques minutes après sur le chemin de l’hôpital’’, nous confie Habib Kanté un témoin des faits.

A noter que cette femme habite à Conakry et elle était juste venue à Labé pour faire ce sacrifice pour son fils. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le corps de la victime est à morgue de l’hôpital régional de Labé et son jeune frère grièvement blessé serait en ce moment au bloc opératoire du même hôpital régional de Labé.

Quand à l’auteur (fou), il à été mis aux arrêts après plusieurs heures de recherche et se trouverait présentement à la prison civile de Labé.

