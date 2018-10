Labé : un malade mental sème la terreur et blesse plusieurs personnes

Dans la matinée de ce samedi 27 octobre 2018, un déréglé mental (fou) connu par le nom Zaki par les populations de Labé a semé la terreur dans le quartier Konkola, secteur ley-traveau. Le bilan est au moins personnes blessés suite aux jets de pierres qu’il administrait au passant.

Selon nos informations, tout est parti lorsqu’il à été copieusement tabassé au centre ville un passant après avoir blessé une femme. ‘’Aujourd’hui, je ne sais pas qu’est ce qui ne va pas avec Zaki. Il a quitté le marché en saignant au visage. D’après les gens, il a blessé une femme avec une pierre et suite à cela, les commerçants l’ont sérieusement tabassé. Arrivé dans notre quartier, il s’est mis à semer la terreur, il a blessé près de 5 personnes. Pris de peur, tous les kiosques ont fermé, les autres se sont retranchés dans les maisons. On vient juste de le maitriser. C’est déplorable et les fous sont nombreux à Labé, mais aucune mesure n’est prise pour faire face à cette situation’’, explique Pape Sega Diop.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, le calme était revenu dans le quartier. Mais la stupeur régnait toujours chez les populations étant donné que le vendredi dernier, c’est un autre déréglé mental qui a assassiné une dame et blessé une autre personne à Dow-Saré.

Tidiane Diallo correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83