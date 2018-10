Labé: Mamadou Aliou Laly de l’UFDG élu maire

Dans l’après-midi de ce mercredi 17 octobre, le conseil communal de Labé et son exécutif ont été installés sous la supervision d’ ElHadj Oumar Traoré et de Saifoulaye Diallo, préfet de Labé.

Sans surprise, l’UFDG de Cellou Dalein Diallo rafle tous les postes en jeu avec une victoire écrasante face à ses adversaires.

Après le vote, le Candidat de l’union des forces démocratiques de Guinée, Mamadou Aliou Laly Diallo a été élu maire en obtenant 28 voix contre 6 pour Aboubacar keita issu d’une liste indépendante.

Dans la même foulée Mamadou Aliou Sampiring Diallo, Madame Yacine Diallo, Mamadou Bachir Koula Diallo et Oumane Guilla Diallo tous de l’UFDG ont été élus respectivement premier, deuxième, troisième et quatrième vice maire et composeront donc l’exécutif du conseil de la plus grande commune de la moyenne Guinée.

Cette installation à eu lieu sans incidence majeur. Ils étaient des centaines des personnes venus de partout dans la commune urbaine pour prendre part à cette cérémonie qui a pris fin aux environs de 15 heures 30.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

(00224) 620 44 25 83