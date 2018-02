Labé : le ministre Thierno Ousmane Diallo préside la pose de la première pierre pour la construction d’un hôtel 3 étoiles

Le ministre de l’Hôtellerie et du Tourisme a procédé ce samedi 24 février 2018, à la pose de la première pierre pour la construction d’un hôtel R+2 trois étoiles à Labé précisément dans le quartier Pounthioun, dans l’enceinte de l’hôtel du tourisme.

L’événement a mobilisé, autorités préfectorales, régionales, leaders religieux et plusieurs autres citoyens venus des quatre coins pour prendre part à la cérémonie. Selon nos informations, cet hôtel aura plus de 36 chambres, des aires de jeux et autres compartiments avec une bagatelle financière de 4 milliards 500 millions de fg financé par l’operateur économique Mamadou Alpha Bah pour une durée de construction de deux ans, selon l’ingénier en chef des travaux.

‘’Il y a des chambres simples et il y a des suites. Les chambres sont au nombre de 36 et deux suites, il y a deux piscines qui sont prévues et les travaux dureront deux ans’’, a explique Mamadou Bhoye Baldé.

Prenant la parole, le ministre Thierno Ousmane Diallo a insisté sur le respect du délai et des normes de construction de ce plus grand hôtel du foutah. Au cas contraire, il a menacé d’arrêter le projet. ‘’Ce qui nous reste à faire, c’est de construire des hôtels à l’intérieur du pays, nous allons commencer par les capitales régionales. Je suis heureux de venir à Labé pour à cette cérémonie. Il faut que ca soit un hôtel de trois étoiles et que sa soit tout le temps propre et il y a les standards des chambres. Il faut que sa soit bien fait et quand on vient à Labé, qu’on est le plaisir de rentrer dans cet hôtel puisqu’il est situé au centre de la ville, c’est la meilleure place. Donc Monsieur Bah (l’operateur économique ndlr) je vous invite à faire du bon travail si non, je reviendrai à Labé et je vais vous faire arrêter et j’espère qu’on n’arrivera pas là. Et que le délai des travaux soit également respecté’’, dira entre autres le ministre.

La réalisation de ce bijou réconforte les autorités administratives de Labé. Selon le préfet de Labé, cet hôtel servira a loger les hôtes de Labé lors de la prochaine CAN 2023 qui sera organisé en Guinée dont certains matchs se joueront dans la cité de Karomo Alpha.

‘’Le premier du genre dans notre région permettra certainement lors du tournoi de la coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra en Guinée dont Labé. Je dis que cet hôtel permettra de loger certaines délégations. Nous espérons que d’autres personnes suivrons pour construire des hôtels à Labé’’, laisse entendre Elhadj Safioulaye Bah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

