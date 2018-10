Labé : la production des cartes d’identité bloquée pour manque de timbres

Dans la commune urbaine de Labé, le constat révèle qu’il y a de cela deux semaines, la direction judiciaire en charge de la confection des cartes d’identité nationale est dans une situation lamentable.

Pour des raisons de timbres, elle a vue sa production des cartes identité nationale s’arrêter. Une situation qui ne laisse pas indifférent ce citoyen en instance de voyage en République de Gambie depuis deux semaines.

‘’Ça fait deux semaines que je viens ici pour confectionner une carte d’identité, mais en vain. Je dois me rendre en Gambie où je suis installé, mais on me parle de manque de timbres. J’ai dépensé plus de 150 fg de transport pour mon village Hafia et la ville. On me dit qu’il n’y a pas de timbres. C’est déplorable que la ville de Labé soit confrontée à ces genres de situation. On ne doit pas accuser tout ce retard dans l’attente des timbres », se lamente Mamadou Alpha Bansouma Diallo.

Interrogé sur cette situation, l’un des responsables de l’identité judiciaire se défend en ces termes : ‘’Ça fait deux semaines nous sommes en manque de timbres. Les timbres doivent venir de Conakry, mais je ne sais pas pourquoi ça pris tout ce temps dans l’approvisionnement en timbres la ville de Labé. On est là, on ne travail pas depuis deux semaines. On attend mais je ne sais pas quand est ce que les timbres vont venir », explique Thierno Barry.

En attendant l’arrivée des timbres, les citoyens de Labé qui sont dans le besoin de cartes prendront leur mal en patience.

Affaire à suivre !

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83