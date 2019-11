Labé : une femme aux arrêts pour avoir insulté le préfet qui l’a empêchée de maltraiter sa nièce

Dans la journée du samedi, c’est une femme du nom d’Aminata Diallo, âgée d’une trentaine d’années qui été mise aux arrêts par la gendarmerie sur instruction du préfet de Labé. Selon des témoins, tout est parti lorsque l’incriminée, originaire de Pounthioun, une banlieue proche de Labé a été surprise par Elhadj Safioulaye Bah qui était de passage, entrain de violemment tabasser sa nièce. Le préfet, sur un ton dépité, lui demande d’arrêter. D’un coup, elle profère des injures à l’encontre du premier responsable de la préfecture de Labé. Savait-elle qu’elle avait affaire au préfet ? Apparemment très remonté, le préfet a vite dépêché une unité de la gendarmerie qui est allée cueillir la fille comme un fruit mur, dit Adama Dian Sidibé.

» Hier on était en train de préparer pour un baptême, Aminata a piqué une colère noire et s’est mise à tabasser à l’aide d’un gourdin la fille de sa jeune-sœur au bord de la route. Nous l’avons tous suppliée mais elle a refusé de laisser la fillette. Entre temps, le préfet qui était de passage a aperçu la scène, il s’est arrêté et a demandé à Aminata d’arrêter. Après moult demandes, elle a refusé d’obtempérer. Dans la foulée, elle a dit au préfet en des termes vulgaires : est-ce ton rejeton?. Immédiatement, le préfet a appelé la gendarmerie qui est venue l’arrêter », explique-t-elle.

Pour équilibrer l’information, nous avons joint le préfet qui nous a confirmé l’arrestation de la fille.

»C’est vrai, j’ai surpris une femme qui était en train de tabasser une fillette à l’aide d’un gros gourdin. Tous ceux qui étaient là-bas était étonnés sur quoi ce n’est pas son enfant, c’était l’enfant de sa sœur. La maltraitance des enfants, ce n’est pas normal, nous avons un service qui s’occupe de ça ici, justement il ne faut pas attendre qu’il y ait mort d’homme pour réagir quand on est témoin de cela. Donc c’est ce qui s’est passé, c’est une vérité » précise Elhadji Safioulaye Bah.

Aux dernières nouvelles, on apprend que Aminata Diallo, était entendue sur procès-verbal à la gendarmerie. Nous y reviendrons.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83