Labé : une maison et son contenu réduits en cendres à Pounthioun

Dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 octobre dernier, une maison et tout son contenu sont partis en fumée au quartier Pounthioun. Le drame s’est produit dans le secteur lew-traveau, quartier Pounthioun, dans la commune urbaine de Labé.

Selon nos informations, il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais tout le contenu de la maison y compris une somme de 30 millions francs guinées ont été réduits en cendres. A en croire la victime, cet incendie a été causé par un court-circuit.

« Depuis avant-hier, le courant fait des vas et viens. J’ai informé le responsable de cette zone qui m’a promis de venir voir qu’est qui se passe. Hier, il a dépêche un jeune qui est venu trouver ma fille au dehors, moi, je suis en convalescence. Ma fille a dit au jeune qu’il n’y avait pas de courant. Donc, ce dernier est reparti sans vérifier la panne. Aux environs de 21 h 15mn, on été au salon et on regardait la télé. C’est en ce moment que e feu s’est déclaré dans la chambre de ma femme. Rien n’est sorti d’ailleurs de cette chambre. C’est le courant qui est à l’origine de l’incendie », explique Mamadou Samba Diallo.

Parlant des dégâts enregistrés, le chef secteur de lew-traveau dira que rien n’est sorti de la maison. « Nous avons perdu des objets de valeur et une somme de 30 millions francs guinéens », déplore notre interlocuteur, avant de lancer un appel à l’endroit de la société d’électricité de Guinée (EDG).

« Vraiment, quand un client explique à la société un problème, elle (société) doit le prendre à bras le corps. Nous payons nos factures et nous les devons aucun francs, c’est leur rôle d’aider leurs abonnés », a-t-il mentionné.

A noter que ce feu a été maîtrisé grâce à l’aide du voisinage.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

