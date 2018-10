Labé : la ville morte de l’opposition républicaine largement suivie, ce lundi

Conformément à la demande de l’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo, la commune urbaine de Labé est dans la ferveur de la ville morte ce lundi 29 octobre 2018. Les activités économiques sont complètement paralysées. Boutiques et magasins restent fermés au marché central.

Au marché de yinguema, les quelques femmes qui s’y trouvent se compte au bout des doigts. Quant aux banques, une brèche est ouverte mais les clients se font rare, certaines sont d’ailleurs fermée. Même si cette situation n’est pas sans conséquence pour leur chiffre d’affaire, ce commerçant rencontré devant son magasin apporte son soutien l’opposition républicaine.

‘’C’est vrai que ces manifestations ont des conséquences pour nous les commerçants. Pendant ces jours nous ne vendons pas certes, mais personnellement je soutiens l’opposition. Ces manifestions et ville morte sont les conséquences du non respect de la loi et des accords signés entre le pouvoir et l’opposition. Donc tant que l’opposition nous demande d’observer des villes mortes, nous allons l’accompagner’’, laisse entendre Mamadou Moudjitaba Bah.

Si au marché central la situation est telle, du coté de l’administration, les activités vont bon train, nous confie un cadre du gouvernorat qui a requit l’anonymat. ‘’Ici nous, nous travaillons. Nous avons monté les couleurs à 8 heures, tous les cadres sont dans leur bureau. Si l’opposition a demandé une ville morte, je pense que c’est aux militants de l’observer. D’ailleurs se qui veulent travailler nul ne peut les empêcher. Les manifestations a répétition ne sont pas la solution surtout que les militants de l’opposition sont dans leur quasi-totalité pauvre. Moi, je demande à l’opposition de prioriser le dialogue, il n’y a pas plus que ça’’, conseil notre interlocuteur.

Il faut noter que ces crises à répétition en Guinée ne laissent pas indifférente la société civile préfectorale. Selon son président Mamadou Alimou Barry, pouvoir et opposition devraient œuvrer pour le respect de la loi et de mettre en avant le développement de notre nation.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83