Labé/Violences contre le cortège du Premier ministre et militants du RPG : Samba accuse le vice-maire Aliou Sampiring (vidéo)

Sur sa page Facebook, Samba Camara du Mouvement Djokken Alpha (suivons Alpha) a dénoncé avec force les violences faites aux militants du RPG à Labé lors de la visite du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Il a déclaré que des partisans du parti au pouvoir ont subi de lourds dommages causés par des militants de l’UFDG . L’auteur de cette barbarie, pour reprendre ses propres mots, est le vice-mire de la commune de Labé Aliou Sampiring. Il l’accuse d’avoir été celui-là qui a planifié et exécuté toutes les violences subies mercredi à Labé contre le cortège du Premier ministre et militants du parti présidentiel. Mais, promet de continuer le combat jusqu’au bout pour la cause du pouvoir à Labé, chef-lieu de la Moyenne Guinée. Vidéo…

*Fidèles à notre ligne de média responsable, nous avons gommé des passages appelant à la vengeance