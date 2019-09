L’Agence Américaine pour le Commerce et le Développement (USTDA) soutient l’importation et la distribution de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) en Guinée

CONAKRY, Guinée – L’Agence Américaine pour le Commerce et le Développement (USTDA) a octroyé une subvention à West Africa LNG Group Guinea SA (WA-LNG) pour une étude de faisabilité visant à évaluer la viabilité économique, financière et technique d’un terminal de réception et un réseau de distribution de gaz naturel liquéfié (GNL) près du port de Kamsar, dans la région de Boké en Guinée. L’étude sera menée par PlumEnergy LLC de Tukwila, dans l’État de Washington, et contribuera à la diversification du secteur énergétique guinéen, qui dépend actuellement de l’énergie hydroélectrique, du diesel et du fioul lourd.

« L’USTDA croit en ce projet et nous appuyons son objectif d’apporter une nouvelle source d’énergie importante sur le marché guinéen », a déclaré Thomas R. Hardy, Directeur par Intérim de l’USTDA. « Nous savons que le gaz naturel peut réduire le coût de l’énergie pour un large éventail de consommateurs commerciaux et industriels et nous sommes impatients de constater ces avantages ici même. »

L’introduction de GNL sur le marché permettrait d’utiliser une source d’énergie plus durable, fiable et accessible toute l’année. WA-LNG distribuera du gaz naturel ou du GNL aux utilisateurs finaux, y compris initialement des producteurs de bauxite et un parc agro-industriel soutenu par la Banque Africaine de Développement.

« Nous sommes ravis d’avoir franchi cette étape importante en rendant le GNL abordable et respectueux de l’environnement disponible pour le développement des secteurs industriel et agro-industriel guinéens, ainsi que pour améliorer les conditions de vie de la population guinéenne », a déclaré l’ambassadrice (à la retraite) Patricia Moller, Présidente de WA-LNG. « Nous nous sommes engagés à faire de ce projet transformationnel une réalité aussi rapidement que possible. Nous apprécions énormément les efforts inlassables de l’USTDA et nous sommes extrêmement redevables au Gouvernement de Guinée pour son soutien indéfectible. « » La disponibilité d’une énergie propre et abordable permettra à la Guinée de s’industrialiser, d’ajouter de la valeur à ses matières minérales et agricoles et de créer des emplois pour sa jeune population » a ajouté Mima Nedelcovych, Vice-président de WA-LNG.

Ce projet poursuit les objectifs de la loi ElectrifyAfrica, l’initiative Power Africa, qui est un partenariat dirigé par le gouvernement américain, coordonné par l’USAID pour doubler l’accès à l’électricité en Afrique d’ici 2030, et les initiatives Prosper Africa et Doing Business in Africa.

# # #

L’Agence Américaine pour le Commerce et le Développement aide les entreprises à créer des emplois américains grâce à l’exportation de biens et services américains pour les projets prioritaires de développement dans les économies émergentes. L’USTDA met les entreprises américaines en rapport avec les possibilités d’exportation en finançant des activités de préparation de projets et de création de partenariats qui développent des infrastructures durables et favorisent la croissance économique des pays partenaires.

Guinea LNG Press Release (23 Aug 2019) aid (002)-fr