L’ambassade américaine annonce les récipiendaires des subventions spéciales pour 2018

L’ambassade des États-Unis a le plaisir d’annoncer les récipiendaires du programme de subvention de l’Ambassadeur pour 2018. Les cinq projets de subvention recevront un financement de 45 000 $. Les projets financés vont appuyer le développement communautaire dans toute la Guinée.

Le programme de subvention de l’Ambassadeur des États-Unis, qui a apporté plus de 2 millions de dollars d’aide aux communautés rurales de toute la Guinée, fournit une assistance aux communautés qui présentent des propositions avec d’importantes contributions en nature, telles que la main d’œuvre et les matériaux.

L’ambassade américaine à Conakry a octroyé des subventions aux entités suivantes:

Association des groupements pour la promotion socio-économique des femmes et des jeunes de Guinée pour améliorer la production agricole et développer et accroître davantage les compétences techniques et commerciales des membres du groupe.

La Coopérative Agricole de Production des Semences pour acquérir du matériel agricole qui améliorera le traitement sur place des produits agricoles et contribuera à augmenter les revenus des bénéficiaires. Ce projet aura un impact sur 27 hommes et 192 femmes.

Groupement MALAYE pour augmenter l’offre de fonds sociaux à travers l’installation de décortiqueuses dans quatre villages. Cela contribuera à lutter contre le travail des enfants, à rationaliser le travail des femmes et à améliorer les conditions de vie dans la communauté. Ce projet bénéficiera à 675 femmes et à 1105 jeunes.

Le Club des Jeunes Scientifiques Francophones de Guinée pour dispenser une formation sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication aux hommes, femmes et jeunes sans emploi de Fria. Cela dotera les bénéficiaires de connaissances technologiques et stimulera l’esprit d’entreprenariat et d’initiative mais aussi le sens de la créativité.

Coopérative Agro Pastorale Amitié pour contribuer à réduire l’intensité de travail de l’extraction de l’huile de palme par des méthodes traditionnelles et améliorer la qualité des huiles produites. Ce projet bénéficiera à 10 hommes et 14 femmes.

Le Gouvernement des États-Unis félicite ces organisations d’avoir pris l’initiative d’améliorer la vie des membres de leurs communautés et d’avoir prouvé par des actions concrètes leur détermination à améliorer l’indépendance économique et sociale de leur population.

Des informations sur les possibilités de financement pour 2019 dans le cadre du programme spécial de subvention de l’Ambassadeur seront bientôt publiées sur le site Web de l’ambassade et sur notre page Facebook.

Conakry, le 10 octobre 2018