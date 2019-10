L’Ambassadeur américain Henshaw salue la tenue des marches pacifiques en Guinée

Dans un communiqué transmis aux médias, l’Ambassadeur des Etats-Unis en Guinée Simon Henshaw a salué la tenue des marches pacifiques…

Les Etats-Unis félicitent le peuple de Guinée pour la tenue de la marche pacifique du 24 octobre, 2019.

Grâce au travail ardue et à la collaboration de toutes les parties, les Guinéens ont pu exprimer leurs opinions d’une manière non violente et civilisée.

Nous encourageons le dialogue permanent pour résoudre les problèmes politiques du pays.

Nous croyons que la libération des détenus et la conduite d’enquêtes complètes sur les violences et les morts survenues au cours de la semaine du 14 octobre, sont des étapes nécessaires pour la Guinée.

Conakry, le 28 octobre 2019