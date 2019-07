Lamine Camara de l’USTG fâché avec le Premier ministre : ‘’il a refusé de payer les subventions’’ 

L’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) dirigée par Abdoulaye Camara, s’est montrée très amère jeudi avec le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofama à cause du non-paiement de la subvention allouée aux centrales syndicales du pays. C’était au cours d’un point de presse organisé au siège de l’USTG à Conakry.

»Je demande en plus à monsieur Kassory Fofana qu’il est le maître du dialogue social dans notre pays. Un problème quand il est là, de toutes les façons il faut qu’on le résolve. Les documents sont là, mais si on continue à entretenir ça, et un jour viendra, ça va être très dangereux. Il y a le cas de la subvention qui doit revenir de droit à l’ensemble des centrales syndicales du pays. Monsieur le Premier ministre a refusé de payer les subventions. Mais, je tiens à préciser que nous les syndicalistes, comme ceux qui sont à l’assemblée nationale, nous sommes le parlement du travail et on est élus au même titre que ceux qui sont à l’assemblée. On ne peut pas nous refuser notre droit. Ce n’est pas un cadeau qu’on nous fait, c’est un droit. Parce qu’on fait un travail pour le bonheur des travailleurs. Tous les pays du monde ont leurs subventions qu’on donne aux différentes centrales selon leur représentativité dans le pays. Mais pourquoi nous, on nous refuse ? » s’est demandé le secrétaire général adjoint de l’USTG, Mohamed Lamine Camara.

